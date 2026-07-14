"살 너무 많이 빠져"…안성재 셰프, '와인 논란' 2달 만에 얼굴이 반쪽 됐다

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[스포츠조선 이지현 기자] '와인 바꿔치기 논란' 이후 SNS 활동을 중단했던 안성재 셰프가 약 두 달 만에 근황을 공개했다. 오랜만에 모습을 드러낸 그는 한층 수척해진 모습으로 팬들의 걱정을 자아냈다.

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안성재는 13일 자신의 SNS에 "모수와 저의 이야기를 여러분과 조금이나마 나눌 수 있어 늘 기쁘다. 함께한 시간이 모두에게 즐거운 추억으로 남았기를 진심으로 바란다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이번 게시물은 지난 5월 '와인 바꿔치기 논란'과 관련한 사과문을 올린 이후 처음 공개한 근황이다. 그는 "휴가는 이렇게 보내야지"라는 해시태그를 덧붙이며 음식 사진과 주방에서의 일상, 자신의 모습을 함께 공개했다.

사진 속 안성재는 도마 앞에서 환한 미소를 짓고 있었지만, 이전보다 눈에 띄게 마른 얼굴이 시선을 끌었다. 날카로워진 턱선과 한층 야윈 인상에 팬들은 그의 건강을 걱정하는 반응을 보였다.

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누리꾼들은 "살이 너무 많이 빠지셨다", "건강부터 잘 챙기셨으면 좋겠다", "얼굴이 반쪽이 됐다", "고생이 많으셨던 것 같다", "응원하고 있다" 등의 댓글을 남기며 안성재를 향한 응원의 메시지를 전했다.

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함께 공개된 사진에는 동료 셰프들과 함께 주방에서 요리에 몰두하는 모습도 담겼다. 안성재는 냄비를 저으며 조리에 집중하는 등 변함없는 '프로 셰프'의 모습을 보여 눈길을 끌었다. 이를 본 팬들은 "다시 요리하는 모습이 반갑다", "셰프님 웰컴백", "모수에서 다시 좋은 모습 보여달라"며 복귀를 반겼다.

안성재는 지난 4월 자신의 레스토랑 모수에서 와인 페어링을 주문한 고객에게 안내된 제품보다 약 10만 원가량 저렴한 와인을 제공했다는 주장이 온라인 커뮤니티를 통해 제기되며 논란의 중심에 섰다.

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논란이 확산되자 안성재는 지난 5월 SNS를 통해 장문의 사과문을 게재하며 "미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다"며 "해당 고객분들께 깊이 사죄드린다"고 고개를 숙였다.

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이후 공개 활동을 자제해온 안성재는 약 두 달 만에 SNS를 통해 다시 근황을 전했다. 다소 수척해진 모습으로 팬들의 걱정을 산 가운데, 주방으로 돌아와 요리에 집중하는 모습을 공개하며 다시 한번 신뢰 회복에 나선 행보에 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com