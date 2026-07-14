이수지, 성대결절로 수술 받는다…"방송·유튜브 활동은 그대로"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이수지(41)가 성대결절 진단을 받고 수술을 받는다.

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14일 마이데일리 측에 따르면, 이수지는 최근 의료진으로부터 성대결절 진단을 받았으며, 수술 후 짧은 회복 기간을 가질 예정이다. 상태가 심각한 수준은 아니지만 의료진의 권고에 따라 수술을 결정한 것으로 알려졌다.

매체는 "몇 년간 쉼 없이 활동하면서 목 상태가 좋지 않았다"며 "수술 후 충분히 회복한 뒤 다시 건강한 모습으로 활동할 예정"이라고 전했다.

현재 출연 중인 SBS '아니 근데 진짜!'는 녹화 분량이 확보돼 있어 하차 없이 방송을 이어가며, 구독자 138만 명을 보유한 유튜브 채널 '핫이슈지' 역시 공백 없이 운영될 예정이다.

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한편 2008년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔한 이수지는 '개그콘서트', 'SNL 코리아', '직장인들', '자매다방' 등에서 활약하며 예능계 대표 코미디언으로 자리매김했다. 지난해에는 청룡시리즈어워즈와 백상예술대상 여자 예능상을 수상하며 전성기를 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com