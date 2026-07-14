"아내가 팬티까지 찢어"…송진우, 日아내와 '매일 한일전' 충격 폭로

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[스포츠조선 이지현 기자] '한일 국제 부부' 배우 송진우가 일본인 아내와의 충격적인 결혼생활을 밝혔다.

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14일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '한일 국제 부부' 배우 송진우의 결혼 11년 차 일상이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 녹화에는 배우 이병헌, 장혁, 이서진 등 독보적인 성대모사 능력으로 '배우 복사기'라는 별명을 얻으며 예능계를 휩쓸었던 배우 송진우가 등장해 시작부터 분위기가 후끈 달아올랐다. 송진우는 핸드볼 선수 출신인 일본인 아내 미나미와의 결혼생활에 대해 "매일이 한일전이다. 심지어 아내가 뺨을 때리고 내 팬티를 찢은 적까지 있다"고 고백해 모두를 충격에 빠뜨렸다. 그뿐만 아니라, 엽기적인 아내의 신체 비밀까지 폭로해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

또한 이날 '연예계 대표 수집광' 송진우의 초특급 재테크 비법이 공개돼 모두의 시선을 집중시켰다. 온 집안을 점령한 역대급 수집품들의 향연에 일동 "지독하다", "부르는 게 값이네"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 송진우는 세계에서 하나밖에 없는 희귀품들만 모아 놓은 금괴 가방까지 공개, "이것 하나만 팔아도 집 한 채는 거뜬하다"고 밝혀 스튜디오를 흥분의 도가니로 만들었다는 후문이다. 방송 최초로 공개되는 '컬렉터계 큰손' 송진우의 억대 아이템은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 평소 화려하고 개성 있는 스타일을 선보이는 송진우가 "GD도 내 패션에 감탄했다"며 믿을 수 없는 일화를 공개했다. 이어 일상 속에서 선보인 송진우의 차원이 다른 패션에 일동 "멋쟁이 아저씨"라며 술렁였는데, 자칭 'GD에게 인정받은 남자' 송진우의 역대급 패션은 방송을 통해 확인할 수 있다.

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'이병헌을 삼킨 남자' 배우 송진우의 결혼 11년 차 '부부 한일전' 일상과 초호화 수집품들의 향연은 14일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com