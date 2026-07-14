흑 이준영X백 송강, 은혜로운 투샷 완성..'포핸즈' 듀오 포스터로 시청자 홀린다

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[스포츠조선 조지영 기자] 송강과 이준영이 아름다운 비주얼의 선율로 시청자를 사로잡을 전망이다.

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오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'(신이원 극본, 박현석 연출)는 운명처럼 얽힐 피아니스트 강비오(송강)와 최정요(이준영)의 이야기를 예고하고 있다. 이 가운데 연주 파트너로서 두 사람의 깊은 교감을 엿볼 수 있는 듀오 포스터가 공개돼 호기심을 돋운다.

듀오 포스터에는 어두운 공연장을 배경으로 하나의 피아노 앞에 나란히 앉아 '포핸즈'(피아노에서 두 사람이 한 대의 피아노를 함께 연주하는 네 손 연주 방식)를 펼치고 있는 강비오와 최정요의 모습이 담겨 있다. 눈을 감은 채 음악에 온전히 몰입한 이들은 세상과 잠시 거리를 두고 누구도 끼어들 수 없는 자신들만의 세계에 빠져있다.

블랙과 화이트의 선명한 대비를 이룬 강비오와 최정요의 스타일링도 시선을 사로잡는다. 흑과 백처럼 서로 다른 매력을 지닌 두 피아니스트의 개성을 은은하게 드러내는 의상은 이들이 빚어낼 포핸즈 연주를 궁금하게 한다.

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그런가 하면 '하나의 피아노, 두 명의 천재'라는 포스터 속 문구는 파트너로서 호흡을 맞춰갈 강비오와 최정요의 관계를 예감케 하는 한편, 같은 정상을 바라보는 두 천재의 숙명 같은 경쟁 구도까지 암시하며 의미를 더한다.

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이처럼 '포핸즈'는 포핸즈를 연주하는 강비오, 최정요 듀오 포스터를 통해 둘이 함께 써 내려갈 협주와 경쟁, 우정과 성장을 예감케 하며 두 사람의 시간을 기다려지게 만들고 있다. 함께할수록 빛나고, 마주할수록 치열해질 강비오, 최정요의 일상에 관심이 쏠린다.

'포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다. 송강, 이준영, 장규리가 출연했고 '그린마더스클럽' '다음생은 없으니까'의 신이원 작가가 극본을, '땐뽀걸즈' '비밀의 숲2' '도적: 칼의 소리' '넉오프'의 박현석 감독이 연출을 맡았다. 오는 8월 29일 밤 9시 10분 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com