[공식]시한부 청춘들의 연프 온다…'신들린 연애' PD 신작, '내 남은 연애' 8월 첫방송

도겸, 최예나, 이세영, 정용화(왼쪽부터). 사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 삶의 유한함을 마주했던 청춘들이 다시 사랑을 시작하는 특별한 연애 리얼리티가 시청자들을 찾아온다.

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SBS 새 예능 '내 남은 연애'는 시한부 선고를 받았거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 지닌 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티다. 오는 8월 3일 오후 10시 첫 방송된다.

프로그램은 "만약 내게 남은 시간이 얼마 없다면, 나는 누구를 사랑할까?"라는 질문에서 출발한다.

삶의 끝을 가까이에서 경험한 청춘들이 다시 주어진 오늘을 살아가며 진정한 사랑을 찾아가는 여정을 그린다. 출연자들은 과거의 상처를 솔직하게 마주하면서도 현재의 사랑에 누구보다 진심으로 다가가며 깊은 공감과 울림을 전할 예정이다.

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기존 연애 프로그램과 차별화되는 독창적인 매칭 방식도 눈길을 끈다. 출연자들은 매일 밤 서로에게 '시간'을 주고받는 시스템을 통해 관계를 쌓아가며, 제작진도 예상하지 못했던 운명적인 인연과 영화 같은 서사가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

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MC로는 배우 이세영과 가수 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나가 출연한다. 출연자들과 비슷한 세대인 네 사람은 현실적인 시선으로 청춘들의 사랑과 고민을 함께 지켜보며 공감대를 더한다.

첫 연애 예능 MC에 도전하는 이세영은 첫 녹화부터 출연자들의 이야기에 눈물을 보이며 깊이 몰입했고, '연애 프로그램 마니아'로 알려진 정용화는 섬세한 관찰력으로 러브라인을 짚어냈다.

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도겸은 특유의 따뜻한 공감 능력으로 출연자들의 감정에 함께했고, 어린 시절 소아암을 이겨낸 경험이 있는 최예나는 진심 어린 공감과 날카로운 분석을 동시에 보여주며 존재감을 드러냈다.

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연출은 MZ 점술가들의 로맨스를 다룬 '신들린 연애'를 선보인 이은솔 PD가 맡았다. 전작에서 인간의 본질적인 감정과 관계를 감각적으로 그려낸 그는 이번 작품에서도 삶과 사랑의 의미를 깊이 있게 풀어낼 예정이다.

이은솔 PD는 "삶의 유한함을 누구보다 잘 아는 청춘들이 주어진 시간 속에서 얼마나 뜨겁고 찬란하게 사랑하는지, 그 특별한 진심을 담고 싶었다"며 "제작진도 예상하지 못했던 놀라운 인연과 관계들이 끝까지 이어졌다. 출연자들의 이야기에 많은 응원과 관심을 부탁드린다"고 전했다.

삶을 다시 선물받은 청춘들의 가장 눈부신 사랑 이야기를 담은 SBS '내 남은 연애'는 오는 8월 3일 오후 10시 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com