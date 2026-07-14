신기루, 모친상 슬픔 공유…"엄마와의 시간 많은 줄 알았다" ('말자쇼')

[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 상실의 슬픔을 함께 나눴다.
지난 13일 방송한 KBS2 '말자쇼'에서는 한 장례지도사가 "7년 전 아버지를 떠나보냈는데 너무 어린 나이에 아버지를 보내드렸다 보니까 그때의 감정들을 잘 알고 있다"고 고백해 눈길을 끌었다. 그는 나이 어린 상주들을 위로할 나만의 말 한마디를 찾고 싶다는 고민을 '말자 할매' 김영희에게 전했다.
김영희는 "본인이 경험이 있기 때문에 온몸으로, 온 마음으로 말 한마디 더 해주고 싶은 것"이라며 사연자에게 공감을 표했다. 이어 "상주들도 마음으로 울어주고 있는 것을 은연중에 느끼고 있을 것"이라며 "굳이 말 한마디 하지 않아도 진심을 전달할 타이밍이 자연스럽게 올 것"이라고 응원했다.
최근 모친상을 겪은 게스트 신기루도 자신의 경험을 나눴다. 신기루는 "상 중에 장례지도사님이 '지금은 아예 감당 못 할 것 같지만 좀 지나면 괜찮을 것'이라고 해주셨다"며 "'힘내세요'라고 하는 말보다 '나중에 괜찮아질 것'이라고 한 게 오히려 위로가 됐다"고 전했다.
신기루는 어머니와의 마지막 추억을 떠올리며 눈시울을 붉혔다. 그는 "엄마가 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐다. 시간이 많은 줄 알았다"며 "언제쯤 괜찮아지는 것인지, 괜찮아지기는 하는 건지"라는 고민을 털어놨다. 그러자 장례지도사 관객은 "어머니가 내 곁에 없다고 생각하기보다 내 마음속에 있다고 생각하고 그 마음으로 열심히 살면 될 것"이라고 다독였다.
이날 방송에서는 '말자쇼' 2회에서 '최악의 남친' 사연으로 화제를 모았던 관객이 재방문해 눈길을 끌었다. 그는 "서울에 온 지 1년 됐는데 외롭다. 남자 친구를 만나고 싶다"라는 새로운 고민을 털어놨고 김영희는 즉석에서 솔로 남성을 소개시켜주는 '말자팅'을 성사시켜 훈훈함을 더했다.
한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com