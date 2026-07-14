"비용 부담되지만"...이시영, 아들 '학비 7억 국제학교' 이어 캐나다 한달살이

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 아들과 함께 캐나다에서 '한 달 살이'에 나선다.

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13일 유튜브 채널 '뿌시영'에는 캐나다 한 달 살이를 준비하는 이시영의 모습이 공개됐다.

이날 이시영은 "지금 아들 이안이와 캐나다 한 달 살이를 준비하고 있다. 한 달이라는 시간이 짧지 않은 만큼 준비하는 과정과 근황을 함께 전하고 싶었다"고 말했다.

이시영이 선택한 곳은 캐나다 온타리오주 무스코카(Muskoka)다. 그는 "무스코카는 캐나다에서도 별장과 호수의 천국으로 불리는 곳이다. 수많은 호수와 울창한 숲이 있어 아이들이 자연 속에서 뛰어놀기 정말 좋은 환경"이라고 소개했다.

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이어 "시간과 여건이 된다면 방학마다 캠프를 보내고 싶다는 바람이 있었다. 아들은 다른 나라에 대한 호기심이 또래보다 많은 편"이라며 이번 한 달 살이를 결정한 배경을 설명했다.

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이시영은 해외 캠프 경험도 꾸준히 이어오고 있다고 밝혔다. 그는 "올해로 3년째 해외 캠프를 보내고 있다. 재작년과 지난해에는 미국 뉴저지와 롱아일랜드 캠프를 다녀왔는데 만족도가 정말 높았다"고 전했다.

특히 공부보다 경험을 우선하는 자신만의 교육 철학도 공개했다. 이시영은 "저는 아들에게 공부를 따로 시키지 않는다. 지금은 마음껏 뛰어놀았으면 좋겠다는 생각이라 학원도 보내지 않고 운동만 하고 있다"고 말했다.

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이어 "캠프도 공부하는 곳은 아예 알아본 적이 없다. 물 1리터만 챙겨 보내면 된다. 종이도, 연필도, 책상도 없이 하루 종일 자연에서 뛰어노는 캠프"라며 "산에서 뛰어놀고 수영도 하고 클라이밍도 하다 보면 옷이 걸레처럼 돼 돌아오는데 저는 그게 너무 만족스럽다"고 웃었다.

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그는 "자연 속에서 뛰어놀면 눈 건강에도 도움이 되지 않을까 싶고, 키도 더 클 것 같다는 기대도 있다. 무엇보다 아이가 신나게 뛰어노는 모습을 보는 것이 가장 좋다"고 덧붙였다.

아들이 열심히 배우고 있는 아이스하키도 캐나다를 선택한 이유 중 하나였다.

이시영은 "아들이 아이스하키를 정말 좋아한다. 내성적이고 소심한 성격이 있었는데 단체 운동을 하면서 자신감과 사교성이 많이 좋아졌다"며 "이번 캐나다 생활도 아이에게 좋은 경험이 될 것 같다"고 기대했다.

특히 출국을 앞두고 아들이 스스로 '캐나다 북'을 만들었다는 사연도 공개했다.

그는 "제가 시키지도 않았는데 캐나다에 대해 직접 조사해서 책을 만들었더라. 그 모습을 보고 아이가 이번 여행을 정말 기대하고 있다는 걸 느껴 감동받았다"고 말했다.

이어 "물론 비용 부담이 적지 않지만 아이가 너무 좋아하니까 기분이 좋다"며 "가능하다면 매년 다른 나라에서 새로운 경험을 하게 해주고 싶다"는 바람도 전했다.

한편 이시영은 2017년 결혼해 아들을 얻었으며, 지난해 결혼 8년 만에 이혼했다. 이후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했고, 홀로 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

앞서 이시영의 아들이 재학 중인 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 약 7억 원에 달하는 학비가 드는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

shyun@sportschosun.com