최강희 "母 연애 반대로 남친과 결별, 연예계 은퇴 선언에 개운했다" ('못간다')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최강희가 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

Advertisement

13일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에서는 ''믿어도 바뀐 게 없네…' 절망 끝에 찾아온 하나님의 음성'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이성미는 최강희에게 "너를 그냥 보면 되게 사랑스럽다. 근데 왜 시집을 안 갈까"라고 물었고 최강희는 "결혼을 하고 싶다는 생각은 지났다. 정말 하고 싶었다. 김기리 때문에. 김기리가 기도해서 정말 외롭더라"라고 밝혔다. 최강희는 "김기리가 제가 외롭게 해달라고 기도했다더라. 새벽 예배 끝나고 앉아있다가 '외로워' 했더니 김기리가 '할렐루야'라고 외치더라. 자기가 계속 외롭게 해달라고 기도했다더라"라고 밝혔다. 이성미는 "근데 그 다음 얘기를 했어야지. '그래서 좋은 짝을 만나게 해달라'고 해야지 반절만 했다"고 답답해했고 최강희는 "기도 그렇게 하지마"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

최강희는 "교회에서도 한두 번 연애하다가 엄마도 반대하셔서 그러면 '나 이제 결혼 안 해. 난 독신으로 살 거야' 이런 망언을 엄마한테 반항한다고 하다가 그 말을 돌이켜달라 기도했다"고 밝혔다. 최강희는 앞서 여러 방송에서도 결혼할 사람이 있었으나 어머니의 반대에 부딪혀 결혼하지 못했다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

과거 최강희는 연예계 은퇴까지 선언했다. 은퇴를 결심한 이유에 대해 최강희는 "지쳤고 무서웠고 멘탈도 많이 무너진 거 같고 제가 큰 욕심도 없다 보니 그냥 나인 채로 살고 싶었다다. 제2의 인생이 있다면 한번 살고 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

이성미는 "네가 많이 벌어놓은 것도 아니고 네가 일을 관두면 쟤 뭐 먹고 살지? 그 걱정이 첫 번째였다. 그런 두려움은 없었냐"고 물었지만 최강희는 "전혀 없었다. 우리 가족들도 엉뚱하기로는 저랑 비슷해서 경제적인 불안함이 없다"고 밝혔다.

이후 최강희는 김숙, 송은이 등의 동료들 집을 청소하며 생계를 유지했다고. 이성미는 "다른 사람 집 청소하러 가면 '나 그래도 연예인이었는데 이 일을 한다고?' 하는 서글픈 생각이 들지 않았냐"고 물었고 최강희는 "저는 그런 생각이 전혀 없었다. 오히려 되게 개운하고 '이제 우리 가족들도 편하겠구나. 우리 가족 돈 욕심도 없는데 나 때문에 무슨 감옥 생활이냐. 다들 자유다' 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com