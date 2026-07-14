"물불 가리지 않아"…'호프' 드리프트부터 J턴하는 '액션 퀸' 정호연이라니

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 정호연이 완성한 성애 캐릭터 메이킹 영상을 공개했다.

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이번 영상은 어떤 상황에서도 제 할 일을 해내는 호포항 순경 성애를 소화하기 위한 정호연의 치열한 노력을 담아낸다. 정호연은 "굉장히 직진 본능이 있는 친구다. 자신이 생각하는 정의로운 일에는 물불 가리지 않고 뛰어드는 굉장히 열정적인 인물이다"?라며, 명확한 선악의 기준을 가진 성애 캐릭터에 대해 전했다.

정호연은 촬영 전부터 총기 사용법과 사격 자세를 몸에 익혀 실제 무게의 총을 완벽히 다루는 모습으로 생애 첫 액션 연기를 과감하게 소화했다. 여기에 현대자동차 스텔라를 이용한 카체이싱 장면을 직접 소화하기 위해 캐스팅 직후 1종 면허를 취득한 데 이어, 드리프트와 J턴(제이턴) 등 고난도 주행 훈련을 거듭하는 모습이 공개돼 생동감 넘치는 액션에 궁금증을 더한다.

"한계를 넘은 지점에 도달하고 있는 느낌이라 굉장히 재미있었다"고 촬영 과정에 대한 남다른 열정을 전한 정호연은 호포항 한복판에서 긴박한 추격전을 펼치며 숨 막히는 긴장감을 선사할 예정이다.

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정호연의 과감한 액션 활약에 대한 호평 또한 쏟아지고 있다. 더 플레이리스트(The Playlist)는 "액션 영화 명예의 전당에 곧바로 이름을 올릴 만한 등장 장면으로 아드레날린을 솟구치게 만든다", 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)는 "첫 장편 영화에 도전한 정호연은 화끈한 액션부터 코믹한 타이밍까지 완벽하게 소화하며 극의 활력을 불어넣는다"고 전했다. 여기에, 영상 속 등장하는 "대담하게 질주하는, 영화 자체가 거대한 크레센도"라는 이동진 평론가의 평가는 관객들에게 강렬한 영화적 체험을 선사할 '호프'를 향한 기대감을 한층 끌어올린다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 15일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com