[코르티스③] MZ의 휴대폰을 뺏은 그룹, K팝 새로운 이정표 제시

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 코르티스가 선전 포고를 했다.

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코르티스는 18일 첫 월드투어를 시작한다. 이들은 18일과 19일 인천 인스파이어 아레나를 시작으로 캐나다 토론토, 미국 뉴욕 애틀랜타 어빙 로스앤젤레스 샌프란시스코, 일본 요코하마 등에서 글로벌 팬들과 소통한다.

투어명은 무려 '풋 유어 폰 다운'. 현실 세계보다 온라인의 가상 세계가 가깝고 SNS와 자웅동체화가 되어버린 MZ세대에게서 '휴대폰을 내려 놓으라'는 발칙하고 당돌한 주문을 던진 것이다.

이런 자신감의 근원은 압도적인 성과에서 비롯된다.

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코르티스는 미니 2집 '그린그린'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 7주 연속 차트인에 성공했다. 이는 최근 5년내 데뷔한 K팝 보이그룹 중 단일 앨범 기준 최장기 차트인 기록이다. 글로벌 영향력을 보여주는 '아티스트 100'에도 7주째 이름을 올렸다. 타이틀곡 '레드레드'는 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국제외)'에서 9주 연속 강세를 보였다.

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코르티스의 '빌보드 롱런'이 시사하는 바는 크다. 기존 5세대 아이돌의 필수 생존 전략이 온라인 바이럴이었던 것에 반해, 코르티스는 리얼 무대로 저변을 넓혀갔기 때문이다.

코르티스는 올 상반기 대학교 축제 무대를 점령한데 이어 해외 페스티벌에도 진출한다. 31일~8월 1일 양일간 미국 대형 음악 축제인 '롤라팔루자 시카고' 무대에 오른다. 이어 9월 20일 일본 치바 '록 인 재팬 페스티벌 2026', 10월 9일 '포뮬러 원 싱가포르 그랑프리 2026' 등 록 마니아와 스포츠 팬들이 모이는 메인 스트림 한복판에 출격한다. 스마트폰 화면 속 15초 짜리 숏폼으로는 절대 담을 수 없는, 압도적인 '현장 장악력'을 바탕으로 글로벌 팝시장에 선전포고를 한 것이다.

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코르티스의 행보는 K팝이 단순한 디지털 콘텐츠 소비를 넘어 스펙터클한 공연 예술로 회귀해야 한다는 새로운 이정표를 제시한다는 점에서 주목할 만 하다. 코르티스의 다음 행보에 기대가 쏠리는 이유다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com