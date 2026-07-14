김지민♥김준호, 호텔서 와락 끌어안고 1주년 호캉스…"해외 못 가도 행복"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 김지민이 남편 김준호와 함께 결혼 1주년을 기념하며 달달한 일상을 공개했다.

Advertisement

김지민은 14일 자신의 SNS에 "첫 1주년 결혼기념일! 해외에 놀러 온 기분 내기! 이걸로 만족"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 호텔에서 둘만의 시간을 보내는 김지민, 김준호 부부의 모습이 담겼다. 먼저 두 사람은 호텔 레스토랑에서 조식을 즐기며 여유로운 시간을 보냈고 김준호는 직접 음식을 가져다주며 아내를 세심하게 챙기는 모습을 보였다. 이어진 사진에서는 서로를 꼭 끌어안은 채 환한 미소를 짓거나 다정하게 카메라를 바라보며 신혼부부다운 달콤한 분위기를 자아냈다.

함께 공개한 영상에서 김지민은 "1주년 기념으로 해외는 못 가지만 해외에 온 기분이라도 내려고 호텔 조식을 먹으러 왔다"며 "외국인들이 많아서 진짜 여행 온 느낌이 난다"고 웃으며 말했다.

Advertisement

사진을 본 팬들은 "결혼 1년이 지나도 신혼 같다", "두 사람 웃는 모습이 너무 보기 좋다", "오래오래 행복했으면 좋겠다", "1주년 진심으로 축하한다" 등의 축하 메시지를 보냈다.

Advertisement

한편 김지민과 김준호는 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올리며 부부가 됐다. 최근에는 방송을 통해 시험관 시술을 준비하는 등 2세 계획을 밝히며 많은 응원을 받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com