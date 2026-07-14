풍자, '생리통 희화화' 논란에 결국 '쇼츠' 삭제..."여성 고통을 농담으로" 여진 계속

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 풍자가 '생리통'을 언급한 장면으로 논란에 휩싸인 가운데 해당 쇼츠 영상을 삭제했다.

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풍자는 최근 자신의 유튜브 채널 '풍자테레비'에 공개한 영상 '풍기루의 만칼로리 돼지파티 신기루의 냅다까라 망한 연애상담'에서 코미디언 신기루와 대화를 나눴다.

영상에서 치킨 먹방을 하던 중 신기루는 배를 부여잡는 듯한 풍자를 향해 "왜 배부른 액션을 하느냐. 이런 모습은 처음 본다"고 말했다. 이에 풍자는 "생리통, 생리통"이라고 농담을 던졌고 신기루는 "트랜스젠더는 생리를 안 하는 걸로 알고 있다"고 받아쳤다. 풍자는 "괜히 헛소리했다가 10배로 돌려받네"라며 웃어넘겼다.

이후 해당 장면은 쇼츠 영상으로도 별도 공개됐지만, 온라인에서는 비판이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "생리통을 가볍게 희화화한 것 아니냐", "여성들이 겪는 고통을 농담 소재로 삼은 것은 부적절하다" 등의 반응을 보였다.

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논란이 커지자 풍자는 14일 해당 쇼츠 영상을 삭제했다. 다만 현재 원본 영상에는 해당 장면이 그대로 남아 있는 상태다.

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한편 풍자는 트랜스젠더 방송인으로 유튜브를 어 '전지적 참견 시점', '먹찌빠', '내편하자' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com