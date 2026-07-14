'박보영 닮은꼴' 이성미 딸, 모델 됐다…한복 입고 선 런웨이 "너무 예뻐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이성미의 딸 조은별이 런웨이에 올랐다.

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14일 유튜브 채널 '이성미의 나는 꼰대다'에서는 '딸 은별이와 함께 한복 모델에 도전했습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이성미는 "박술녀 선생님이 한복 패션쇼를 하는데 제가 그 무대에 선다"며 기뻐했다. 이성미는 "저 혼자 서는 게 아니라 저와 함께 한 사람이 더 있다. 저보다 훨씬 예쁜 저의 딸"이라며 막내딸 조은별과 함께 런웨이에 오른다고 밝혔다.

리허설을 앞두고 단아한 한복 자태를 뽐낸 이성미 모녀. 이성미는 "우리 딸이 예쁘죠? 딸만 예쁘면 돼"라며 흐뭇해했다. 연분홍색 저고리에 보라색 치마를 곱게 차려 입은 조은별은 긴장한 채 런웨이에 섰다. 박해미, 심형탁, 김보연 등의 배우들과 함께 무대에 오른 이성미 모녀는 진지하게 리허설에 임했다.

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리허설을 마친 후 이성미는 "박술녀 선생님이 저하고 딸이 같이 서주면 어떻겠냐 해서 물어봤다. 사실 물어본 것도 아니다. 그냥 하라 했다"고 딸과 런웨이에 서게 된 계기를 밝혔다.

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이에 조은별은 "처음 들었을 때 저는 그냥 참석하는 자리인 줄 알았다. 걷는 줄도 몰랐다. 나중에 갑자기 한복 맞추러 간다더라. '그냥 자리에 앉을 건데 왜 한복을 맞추지?' 했는데 맞출 때 알려주신 거다. '워킹하실 때'라고 해서 '저희 걷는 거냐' 했더니 '당연히 걸으니까 한복 맞추죠'라고 했다. 그때 알게 된 것"이라 밝혔다.

이성미는 "'내 새끼의 연애2'도 그렇게 나가게 됐다"며 "가서 좋은 친구들을 만나고 재밌게 놀다 오는 그런 추억거리를 만들기 위해서 그냥 가라 했다"고 밝혔다. 조은별은 "저한테 알려주시고 '제가 그래도 고민은 좀 하고 싶다' 했더니 고민은 해도 되는데 이미 결정났다더라"라고 토로했다.

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본격적인 패션쇼가 시작됐다. 정혜선, 박정수 등 내로라하는 배우들이 런웨이에 선 가운데 이성미 모녀는 리허설만큼 성공적으로 무대를 마쳤다. 피날레까지 마치며 성공적으로 패션쇼는 끝났지만 이성미는 "내가 잘못했다. 내가 얘 옆으로 서야 되는데 다른 쪽으로 갔다. 얘가 부르는 걸 못 봤다. 눈치 주는 것도 못 들었다"고 자신의 실수를 고백했다.

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wjlee@sportschosun.com