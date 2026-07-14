"한화 팬이라서..." 신지, KT시구 거절 이유 밝혔다 논란...LG전 시구까지 파묘

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[스포츠조선 조민정 기자] 코요태 신지가 KT 위즈 시구 제안을 거절한 이유를 공개했다가 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

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최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 신지가 자신의 유튜브 채널에서 KT 위즈 행사 비하인드를 이야기하는 장면이 확산됐다.

영상에서 신지는 "얼마 전 코요태가 KT 야구장 공연 섭외를 받았다. 경기 종료 후 공연이라 흔쾌히 수락했다"고 운을 뗐다. 이어 "이후 대표님이 시구 제안도 함께 들어왔다고 하셨는데 저는 한화 이글스 팬이라 시구까지는 어려울 것 같다고 말씀드렸다"고 설명했다. 그러던 중 해당 경기가 KT와 한화의 맞대결이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 신지는 "한화랑 하는 경기인 줄 몰랐다. 그럼 내가 거기서 한화 유니폼을 입고 있을 수도 없는 거 아니냐"고 말했고 영상에는 '한화 시구 기다릴게요'라는 자막도 함께 삽입됐다.

이 장면이 온라인에 퍼지자 일부 KT 팬들은 불편한 기색을 드러냈다. "홈팀 행사인데 상대 팀 팬이라고 강조하는 건 예의가 아니다", "시구를 거절할 거면 공연도 안 하는 게 맞는 것 아니냐", "초청받은 행사에서 굳이 그렇게 말할 필요가 있었나" 등의 반응이 이어졌다.

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반면 신지를 옹호하는 의견도 적지 않았다. 누리꾼들은 "응원하는 팀이 있는데 시구를 거절한 게 오히려 솔직한 것", "홈팀 팬이 아닌데 억지로 시구하는 것보다 낫다", "한화 팬으로 잘 알려진 신지를 한화전 시구 후보로 섭외한 게 더 의아하다"며 상반된 반응을 보였다.

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논란이 이어지면서 과거 신지가 2015년 삼성 라이온즈와 LG 트윈스 경기에서 코요태 멤버 김종민과 함께 시구했던 사실도 다시 화제가 됐다. 일부에서는 "예전에도 다른 구단 시구를 했는데 이번과 무엇이 다르냐"는 지적이 나왔고 이후 해당 유튜브 원본 영상은 삭제된 것으로 확인됐다.

한편 신지는 평소 한화 이글스의 열성 팬으로 알려져 있다. 방송과 SNS 등을 통해 꾸준히 한화를 응원하는 모습을 보여 왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com