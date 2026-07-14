'싱글맘' 한그루 "6개월간 매일 소주 1병씩 마셔, 힘들었던 시기"…한채아도 눈물

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한그루가 힘들었던 시기를 고백했다.

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14일 한그루의 유튜브 채널에서는 '배우 한채아, 경수진과 하루에 평냉 3그릇 먹었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한그루, 경수진, 한채아는 서울의 유명 맛집에서 평양냉면을 먹었다. 경수진은 "만약 여기서 술을 마시면 이 국물에 진짜 만취한다. 그리고 여기 온반이 있다. 고기가 엄청 많이 들어가있으니까 인당 3병은 마실 수 있다. 계속 들어가는 맛이다. 그래서 자주 오면 안 된다"고 밝혔다.

이에 평소 술을 잘 안 마신다는 한그루는 "나는 옛날에 한동안 힘들 때 술을 많이 마셨다"고 밝혀 두 사람을 놀라게 했다. 한그루는 "6개월 동안 매일 애들 재우고 먹었다. 잠이 잘 안 와서 무조건 소주 1병씩 마셨다. 술을 마시고 취해서 자는 거다"라며 "애들 재우고 방에 나와서 놀이방에 혼자 상을 펴놓고 안주도 없이 술만 마셨다"고 밝혔다.

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한그루는 "안주나 이런 거 없이 술만 마시니까 속만 상하더라. 숙취가 없고. 인생에서 유일하게 술을 마셨던 시기"라고 고백했다.

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경수진은 "네가 그 시기가 가장 힘들었나 보다"라고 안쓰러워했고 한채아는 "난 지금 목이 메인다"며 눈물을 보였다. 한채아는 "실패는 아니지만 어쨌든 네가 걸어가는 과정에서"라고 말하다 말을 잇지 못하고 눈물을 흘렸다. 이에 한그루는 자막을 통해 '지금은 괜찮다. 다 옛날 일'이라며 팬들을 안심시켰다.

한편, 한그루는 2015년 9살 연상의 사업가와 결혼, 슬하 쌍둥이 남매를 뒀으나 2022년 이혼했다. 이혼 후 쌍둥이 남매를 홀로 키우고 있는 한그루는 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통 중이다.

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wjlee@sportschosun.com