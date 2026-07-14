크래프톤 '어센드투제로' 글로벌 출시…게임패스 데이원으로 이용자 공략

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크래프톤이 신작 액션 로그라이크로 글로벌 시장 공략에 나섰다. X박스 게임 패스 데이원(Game Pass Day 1) 입성을 발판 삼아 이용자 저변 확대에도 속도를 낸다.

크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈는 신작 액션 로그라이크 '어센드투제로(Ascend to Zero)'를 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다. '어센드투제로'는 X박스 시리즈 X|S, X박스 온 PC, X박스 클라우드 게이밍, ROG X박스 엘라이, 스팀을 통해 서비스된다. 특히 출시와 동시에 'X박스 게임 패스 데이원' 타이틀로 선정되면서 게임 패스 이용자들은 별도의 구매 없이 곧바로 플레이할 수 있다.

'어센드투제로'는 시간을 멈추는 능력을 활용한 전투를 핵심으로 내세운 액션 로그라이크다. 이용자는 시간 정지를 전략적으로 활용해 몰려드는 적을 상대하고, 반복 플레이를 통해 다양한 능력과 전투 스타일을 조합하며 로그라이크 특유의 성장 재미를 경험할 수 있다.

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국내 판매 가격은 1만3000원이다. 출시와 함께 아바타 6종의 골든 스킨이 포함된 '서포터 팩 DLC'와 게임 음악을 감상할 수 있는 공식 사운드트랙도 함께 선보였다. 기본 게임과 모든 DLC를 할인된 가격에 제공하는 디럭스 에디션도 출시했다.

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정식 출시를 기념한 이용자 이벤트도 마련했다. 플라이웨이게임즈는 오는 26일 오후 4시까지 트위치와 치지직에서 드롭스 이벤트를 진행한다. '어센드투제로' 방송을 시청하면 누적 시청 시간에 따라 민트색 한정 펫과 후라이팬 디바이스 등 이벤트 전용 아이템을 받을 수 있다. 스팀 이용자는 방송 시청으로, X박스 이용자는 플레이타임 달성을 통해 동일한 보상을 획득할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com