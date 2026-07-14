김수현, 1년 4개월만 카메라 앞에 섰다..환한 미소로 전한 근황

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김수현이 약 1년 4개월 만에 광고 촬영에 나서며 활동 재개를 알렸다.

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14일 필리핀 패션 브랜드 '벤치(BENCH)' 창립자이자 CEO인 벤찬은 공식 자신의 사회관계망서비스에 "벤치 가족과 다시 함께하게 됐다"라는 글과 함께 김수현의 광고 촬영 현장 사진을 공개했다.

해당 브랜드 모델로 다시 발탁된 김수현은 변함없는 비주얼로 시선을 사로잡았다. 그는 환영의 꽃다발을 든 채 브이(V)를 그리며 환한 미소를 짓는 등 밝은 모습으로 눈길을 끌었다.

앞서 소속사 골드메달리스트 측은 김수현이 해당 브랜드 광고 촬영에 참여한다고 밝힌 바 있다. '벤치'는 2024년에도 김수현을 모델로 발탁했던 브랜드로, 이번에 다시 인연을 이어가게 됐다.

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이번 광고 촬영은 김수현이 약 1년 4개월 만에 소화한 공식 일정이라는 점에서 관심을 끌고 있다. 앞서 김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹에 휩싸이며 공개 활동을 사실상 중단했다. 당시 김수현 측은 교제 사실은 인정하면서도 성인이 된 이후 만났다고 반박했고, 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표와 고인의 유족 등을 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

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이후 수사 과정에서 김 대표가 공개한 일부 음성 파일과 자료 등이 조작된 것으로 판단됐고, 김 대표는 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 등 혐의로 최근 구속기소 됐다.

이와 관련해 소속사 측은 공식 입장을 통해 "김수현의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다. 그동안 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 인사드린다"고 밝혔다.

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한편 해외 브랜드 광고 촬영을 시작으로 공식 행보를 재개한 김수현이 향후 활동을 본격적으로 이어갈지 관심이 쏠린다. 특히 편성이 무기한 연기된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프'도 공개 시기를 조율 중인 것으로 알려졌다.