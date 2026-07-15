[인터뷰] 몬스타엑스 기현 "나만 할 수 있는 유일한 음악"(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 몬스타엑스 기현이 가장 기현다운 모습으로 돌아왔다.

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기현은 7일 솔로 미니 2집 '보더라인'을 발매했다. '보더라인'은 2022년 10월 발표한 '유스' 이후 3년 9개월 만에 내놓는 신보로, 타이틀곡 '쏘 굿'을 비롯해 '보더라인' '스틸린 에어' '도미노' '레이지 데이' '레잇 나잇 드라이브' '하울링' 등 기현만의 색을 잘 보여줄 수 있는 총 7곡이 수록됐다.

타이틀곡 '쏘 굿'은 정답을 강요하는 수많은 주변 목소리 가운데에서 자신의 선택을 믿고 나아갔을 때 주어지는 자유로움에 대한 메시지를 담은 곡이다.

"첫 번째 솔로 앨범 '보이저'가 솔로의 시작을 나타내는 신나는 곡이었다면, 두 번째 앨범 '유스'는 청춘과 순수한 감정, 저의 음악색을 모으는 과정을 나타낸 곡이었다. '보더라인'은 제 음악색을 확정할 수 있는 앨범이다. 사실 '쏘 굿'은 기승전결이 있고 감정선을 섬세하게 이어가야 하는 힘든 곡이라 안하고 싶었다. 항상 틀에 갇혀있고 정해진 것에서 벗어나면 스트레스를 받았던 예전의 삶의 방식이 이 노래를 하면 다시 나올 것 같아 조금은 무서웠다. 하지만 이제는 신나게 무대에서 뛰어놀 수 있는 곡과는 조금 다른 모습을 보여줘야 하지 않을까, 저만 부를 수 있는 노래를 해야 대중분들도 '이게 기현이의 음악이구나' 하지 않으실까 생각해서 숙제하는 마음으로 도전했다. 앨범이 완성된 지금은 너무나 잘했다고 생각한다.""

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앨범을 발표할 때마다 빌보드 차트를 강타하고, 군백기를 끝낸 뒤에도 월드투어 매진 신화를 이어가고 있는 몬스타엑스의 보컬로서도 괄목할 만한 성과를 낸 건 사실이다. 하지만 그룹이 아닌 솔로, 보컬리스트로서의 역량을 보여주기 위한 준비를 하는 과정은 또 다른 시험대였다. 큰 방황이 찾아왔을 때 기현을 잡아준 게 록이란 장르였고, 이제는 '나만 할 수 있는, 노래 안에 있는 이야기를 잘 전달할 수 있는 가수'라는 걸 제대로 보여줄 수 있게 됐다고. 수많은 고뇌와 도전을 묵묵히 지켜준 건 다름아닌 몬스타엑스 멤버들이었다.

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"솔로 활동을 하다 보면 생각도 깊어지고 건강한 부담감 덕분에 많이 성장할 수 있어 팀 활동에도 도움이 된다. 주헌이가 '어떤 걸 해야 할까' 하는 고민을 1년 365일 하는 친구라 많은 도움이 됐다. 주헌이나 형원이는 음악하는 친구들인데 '이 곡이 가장 널 잘 보여주는 곡'이라고 '쏘 굿'을 추천해줬고, 군 복무 중인 막내(아이엠)도 처음엔 난이도 때문에 너무 힘들지 않겠냐고 걱정했는데 녹음하고 들려주니까 너무 좋다고 전폭적인 지지를 해줬다."

기현은 몬스타엑스로, 또 솔로로 끊임없이 팬들과 소통할 예정이다.

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"사실 군대에 있을 때 '팬분들이 떠나면 어떻게 하나', '내 자신이 도태되면 어떻게 하나'하는 막연한 불안감이 있었다. 다른 지인들이 공연하는 걸 보면 부럽고 불안했다. 그런데 팬분들이 그런 걱정과 불안이 무색하게 그 자리를 그대로 지켜주시더라. 그 큰 응원과 사랑에 보답할 순 없겠지만 나는 진짜 복 받은 사람이고 감사할 줄 알아야 한다고 생각하며 하루하루 열심히 살고 있다."

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com