'리니지 클래식', 신규 에피소드 '잊혀진 섬' 사전예약…22일 신규 서버 '안타라스' 오픈

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엔씨가 '리니지 클래식(Lineage Classic)'의 신규 에피소드 '거대한 운명의 서막: 잊혀진 섬' 사전예약을 시작하며 본격적인 업데이트 준비에 나섰다.

오는 22일 업데이트되는 이번 에피소드는 아덴 대륙 남동쪽에 위치한 신규 지역 '잊혀진 섬'과 신규 서버 '안타라스'를 핵심 콘텐츠로 선보인다. 잊혀진 섬에는 미노타우르스, 드레이크, 그리폰, 크로코다일 등 다양한 신규 몬스터가 등장하며, 지역과 몬스터, 획득 가능한 아이템 등 세부 정보는 업데이트 당일 브랜드 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

엔씨는 업데이트에 앞서 15일부터 오는 8월 19일까지 사전예약을 진행한다. 기존 서버 이용자에게는 '잊혀진 섬 소중한 보물 상자'를 지급한다. 보상에는 캐릭터 사망 패널티를 막아주는 '잊혀진 고대의 성서(10회)', '시간 충전석 선택 상자' 5개, '52레벨 변신 주문서' 5개와 함께 신규 지역 이동 주문서를 획득할 수 있는 '잊혀진 섬의 금빛 큐브(20회)'가 포함된다.

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금빛 큐브를 모두 사용하면 '잊혀진 섬의 보물 꾸러미'를 획득할 수 있으며, 이를 통해 '드워프의 톱니바퀴(1시간)' 3개 또는 '잊혀진 섬의 고대 보물상자'를 받을 수 있다. 고대 보물상자에서는 신규 에피소드의 핵심 장비인 고대의 주문서, 고대의 판금 갑옷, 고대의 검, 고대의 보우건 등 '고대 시리즈' 아이템 가운데 하나를 무작위로 획득할 수 있다.

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신규 서버 '안타라스' 이용자를 위한 전용 혜택도 마련했다. 사전예약 참여 시 '잊혀진 섬 환영의 보물상자'를 지급하며, 이를 통해 '잊혀진 고대의 성서(10회)', '시간 충전석 선택 상자' 5개, '잊혀진 섬의 은빛 큐브(20회)' 등을 받을 수 있다. 은빛 큐브를 모두 사용하면 기존 서버와 동일하게 '잊혀진 섬의 보물 꾸러미'를 획득할 수 있다.

여기에 신규 서버 이용자에게는 사전예약 무기 선택 상자, 방어구 상자, 반지 상자를 추가 지급해 초기 캐릭터 육성을 지원한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com