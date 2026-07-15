컴투스 'MLB 9이닝스 26', MLB 올스타전 기념 이벤트…10주년 D-100 특별 보상도

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컴투스가 글로벌 모바일 야구게임 'MLB 9이닝스 26'에서 2026 메이저리그(MLB) 올스타전을 기념한 대규모 이벤트를 진행하며 서비스 10주년 분위기 띄우기에 나선다.

이번 이벤트는 글로벌 결제 브랜드 마스터카드가 후원하는 2026 MLB 올스타전을 기념해 마련됐으며, 올스타전과 서비스 10주년 D-100일을 맞아 다양한 성장 보상과 한정 아이템을 제공한다.

우선 오는 31일까지 '10주년 기념 올스타전 특별 접속 보상 이벤트'를 진행한다. 기간 중 게임에 접속하면 '다이아몬드 스킬 트레이너 영입권'과 '스페셜 시그니처 선수' 등 전력 강화에 도움이 되는 핵심 아이템을 받을 수 있다.

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올스타전 콘셉트의 '별들의 축제' 이벤트도 함께 열린다. 이용자는 8월 3일까지 별자리 미션을 완료해 전용 재화 '올스타 스타'를 모을 수 있으며, 이를 통해 '최고급 스킬 트레이너 영입권', '시그니처 선수' 등을 획득할 수 있다. 또한 올스타 스타를 사용해 룰렛에 참여하면 게임 재화인 스타를 얻을 수 있고, 누적 사용량에 따른 추가 보상도 지급된다.

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서비스 10주년을 앞두고 '10주년 D-100일 기념 특별 선물 이벤트'도 마련했다. 이벤트는 8월 30일까지 진행되며, 기간 중 총 10일만 출석해도 모든 보상을 획득할 수 있는 것이 특징이다. 누적 출석 일수에 따라 '스킬 보호 변경권', '스킬 선택 변경권', 1000 스타 등을 지급하며, 10일 출석을 완료하면 '시그니처 선수'를 보상으로 제공한다.

이밖에도 오는 31일까지 '2026년 올스타전 기념 타격 이벤트'를 열어 일일 타격과 누적 타격 횟수에 따른 보상을 지급한다. 이어 8월 18일까지 운영되는 '올스타전 기념 코인 상점'에서는 리그 모드를 플레이해 획득한 '2026 올스타전 상점 코인'으로 '2026 올스타 엠블럼', '스페셜 시그니처 선수' 등 다양한 아이템과 교환할 수 있다.

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'MLB 9이닝스 26'은 MLB 공식 라이선스를 기반으로 실제 30개 구단과 최신 선수 데이터를 반영한 글로벌 모바일 야구게임이다. 컴투스는 메이저리그 올스타전과 서비스 10주년을 앞둔 시점을 활용해 다양한 이벤트를 선보이며 이용자들에게 다양한 보상과 즐길 거리를 제공한다는 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com