슬리피 子, 14개월밖에 안됐는데 얼굴 찢어져 '20바늘 응급수술'..."잘 아무는 중"

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 슬리피가 눈썹 부상을 입어 수술을 받은 14개월 아들 나우의 회복 근황을 전하며 팬들의 응원에 감사한 마음을 전했다.

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슬리피는 15일 "우리 나우 걱정해 주셔서 너무 감사드립니다. 다행히 수술 부위는 잘 아물고 있다"며 아들의 현재 상태를 알렸다.

이어 "나우는 가장 좋아하는 짹짹이를 찾으면서 잘 지내고 있습니다. 다시 한번 감사드립니다"라며 걱정해 준 팬들에게 고마움을 전했다.

슬리피는 지난 14일 유튜브 채널을 통해 '육아 응급상황'이라는 제목의 영상을 공개하며 갑작스럽게 사고를 당한 아들의 소식을 전한 바 있다.

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당시 슬리피는 "나우가 다쳐서 모나리자가 됐다"며 눈썹 부위에 밴드를 붙인 아들을 바라보며 안타까운 마음을 드러냈다.

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슬리피에 따르면 나우는 의자에서 넘어지면서 책상 모서리에 눈썹 부위를 부딪혔고, 상처가 깊어 총 20바늘을 꿰매는 수술을 받아야 했다.

응급 상황이었던 만큼 나우는 24시간 성형외과에서 수면마취를 받고 봉합 수술을 진행했다. 슬리피는 "나우의 첫 수술이었다"며 "꿰매는 게 삐뚤빼뚤하면 안 되지 않느냐"고 수면마취를 선택한 이유를 설명했다.

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수술을 무사히 마친 뒤에도 부모의 걱정은 계속됐다. 슬리피는 "이제 소독도 잘하고 실밥도 잘 빼야 한다"며 회복 과정을 신경 쓰는 모습을 보였다.

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또 "오늘 어린이집 가는 날인데 보내지 않았다. 친구들이랑 놀다가 또 다칠 수도 있지 않냐"며 아들을 향한 부모의 걱정을 털어놨다.

특히 슬리피는 "수술 동의서를 보니까 '눈썹이 안 날 수도 있다'고 적혀 있었다. 병원에 가서 다시 물어봐야 한다"며 걱정스러운 마음을 감추지 못했다.

이어 예상보다 큰 치료비도 공개했다. 그는 "충격적인 얘기를 해드려야 한다. 20바늘을 꿰맸는데 287만 원이 나왔다. 내 주식 수익이 다 날아갔다"며 "여러분도 다치는 것 조심하고 통장도 조심하시라"고 농담을 섞어 말해 안타까움을 자아냈다.

한편 슬리피는 지난 2022년 8세 연하의 비연예인과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com