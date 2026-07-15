이현이 子, 美 영재캠프 출국 직전 날벼락 "숙소 일방 취소, 당장 갈 곳 없다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이 부부가 아들의 미국 영재 캠프 출국을 앞두고 숙소를 일방적으로 취소당하는 일이 벌어졌다.

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이현이의 남편 홍성기는 14일 "아이 캠프 때문에 4개월 전에 예약한 숙소를 호스트 사정으로 출발 3일 전에 일방 취소 당했다"며 "이미 근처에 비슷한 숙소는 안 남았고 그나마 가장 비슷해 보이는 숙소들 가격이 올랐다"고 털어놨다.

홍성기는 "공유 숙소 플랫폼 측은 호스트 취소 시 재예약을 돕겠다고 명시되어있는데 써놓지는 않지만 지원 상한선이 내부규정으로 있다고 통보하며 돈을 더 내야 한다고 한다. 어찌하란 말인가"라며 답답한 마음을 토로했다.

하지만 설상가상으로 홍성기는 약속된 크레딧도 받지 못했다. 홍성기는 15일 "약속한 크레딧도 안 줘서 대체 숙소도 마감됐다. 이제 갈 곳이 없다. 당장 이틀 후"라며 억울함을 토로했다.

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함께 공개된 사진 속에는 플랫폼 측으로부터 받은 메시지가 담겼다. 플랫폼 측은 대체 숙소를 다른 투숙객이 예약해 약속된 혜택을 줄 수 없고, 해당 숙소는 23일부터 예약 가능하다고 밝혔다.

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한편, 이현이 홍성기 부부의 첫째 아들은 미국 존스홉킨스대학교 산하 영재교육 프로그램 CTY(Center for Talented Youth) 여름 캠프에 합격, 곧 출국을 앞두고 있다. 이현이는 캠프 참가 비용에 대해 "8,300달러 정도 되는데 한국 돈으로 환산하면 1,300만 원에 가까운 액수"라고 밝혔다. 높은 비용에도 캠프를 보내는 이유에 대해 홍성기는 "처음에는 너무 비싼 것 아닌가 생각했지만 같은 기간 미국 현지 숙소 가격을 알아보니 숙박비만 1,000만 원이 넘더라. 캠프에서는 숙식도 제공되고 수업, 프로젝트, 체육활동, 다양한 교류 프로그램까지 제공된다"고 밝혔다.

.wjlee@sportschosun.com