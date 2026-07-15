작은 것들의 반란…브라운, '잇지빗지' 15일 발매! '정크팝' 신세계 오픈

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[스포츠조선 백지은 기자] '정크 팝'의 세계가 열린다.

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가수 브라운이 15일 정오 첫 번째 싱글 '잇지빗지'를 발매했다.

브라운은 크리에이티브 하우스 홀로가 선보이는 아티스트 프로젝트의 첫 주자다.

'잇지빗지'는 브라운이 구축해 갈 독자적 세계관인 '정크'의 시작을 알리는 앨범이다. 정크팝은 흔히 버려진 것들을 의미하는 것이 아닌, 수많은 선택과 탈락의 과정 속 끝내 살아남은 감각들을 새롭게 재조합하고 충돌과 불균형 속 발생하는 생동감을 음악적으로 구현한 브라운의 독자 장르다. 브라운은 단순 음원 발매를 넘어 음악과 비주얼, 캐릭터 서사가 유기적으로 결합된 자신만의 고유 정체성을 '정크팝'으로 풀어내며 이전에 없던 새로운 솔로 아티스트의 가능성을 제시한다.

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타이틀곡 '잇지빗지'는 1960년 브라이언 하일랜드의 노벨티 팝 '잇지빗지 티니 위니 옐로 폴카 닷 비키니'가 남긴 '작음'의 이미지를 브라운 만의 방식으로 전복한 곡이다. 작고 귀엽게만 여겨졌던 존재를 떠 빠르고 예측할 수 없게 충돌시키며 공간을 장악, '작은 것은 약하다'는 고정관념을 뒤집는 반전 에너지로 세상을 향해 부딪혀 나가는 존재로의 변모를 시사한다.

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또 사운드 프로덕션 면에서도 쉴 새 없이 몰아치는 업템포 비트 위에 강렬한 일렉트릭 베이스와 날카로운 기타 리프, 다층적인 샘플 레이어, 후반부의 초고속 스트링 섹션을 유기적으로 조합시키며 청각적 카타르시스를 극대화했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com