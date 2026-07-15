15기 정숙, ♥남편 '양다리 논란' 정면돌파…얼굴까지 공개 "재미있을 거다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 15기 정숙이 남편과 둘러싼 논란에 정면 돌파한다.

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정숙은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 여러 근황을 알렸다.

회사를 퇴사했다는 정숙은 "논란이 많았던 사람으로 저를 기억하실 텐데 악플러들과 현피 사건도 있었고 지금은 결혼했지만 남편의 전 여친 등등 남편 관련 논란도 있었다. 또 결혼과정이 험난치 않았던 것 다 아실 거라 생각한다"고 결혼을 앞두고 생겼던 논란들을 돌아봤다.

정숙은 "사실 이 얘기를 하는 이유가 8월에 KBS에서 하는 프로그램에서 부부 동반으로 출연한다. 저희가 1호인데 자세한 얘기는 말씀을 못 드리겠지만 되게 재밌는 방송이 될 거 같다. 그래서 남편 얼굴도 처음 공개된다"며 "남편도 고민을 많이 하다가 그전에 논란이 많았던 사람으로서 논란을 정면으로 돌파하고 싶다는 생각으로 나가게 됐다더라"라고 밝혔다.

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15기 정숙은 올해 초 남편과의 결혼을 앞두고 환승 논란이 불거졌다. 지난해 자신이 정숙 남편의 전여친이라고 밝힌 A씨는 정숙이 개설한 오픈채팅방에 "정숙 님께서도 모르셨을 것 같아서 남긴다. (남편 B씨가) 나랑 사귀는 동안 몰래 소개팅하고, 환승에 결국 결혼까지 한다. 바람 주제에 공개 연애에 라이브 방송까지 출연하다니 뻔뻔하다"고 주장했다.

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이어 A씨는 B씨와 나눈 메시지들을 공개하며 "정숙의 약혼남(B씨)은 전 여친과 연애 중인 10월 초에 소개팅을 잡았다. 연애 중(24.10.31)에 정숙 님과 소개팅을 했다. 소개팅을 하고도 전여친과 연애하면서 정숙 님과 썸 탔다"며 B씨가 양다리를 걸쳤다고 주장을 이어갔다.

논란에 별다른 입장을 밝히지 않았던 정숙은 지난 5월 B씨와 성당에서 결혼식을 올리며 신혼 생활을 시작했다. 이후 두 달 만에 방송 프로그램을 통해 정면 돌파를 선언한 정숙 부부가 어떤 입장을 내놓을지 주목된다.

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.wjlee@sportschosun.com