'정준호♥' 이하정, 6kg 감량 후 되찾은 생기…부해 보이던 과거 잊고 완벽 회복 ('퍼펙트 라이프')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이하정이 6kg 감량에 성공한 근황과 함께 오랜 시간 자신을 괴롭혀온 소화불량 고민을 털어놨다.

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15일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 방송인 이하정이 8살 딸과 함께한 여름휴가 일상을 공개했다.

이날 이하정은 건강 고민에 대해 "10여 년 전부터 소화가 잘 안되더라. 방송하시는 분들은 식사 때문에 고민하시고 걱정이 많지 않나. 이동 중에 김밥이나 빵으로 끼니를 때우는 일이 많았다. 그러다 보니 소화도 잘 안되고 장도 좋지 않았다"라고 고백했다.

이어 "혈색도 칙칙해지면서 맑은 느낌이 사라졌다"라면서 "또 잘 먹는데 먹은 만큼 배출을 시켜야 하는데 배출이 안 되니까 살이 여기저기 붙기 시작하고 몸이 망가지는 느낌이 들더라"면서 당시를 떠올렸다. 이어 이하정은 지금과 달리 부해 보이는 모습의 과거 모습을 공개했다.

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하지만 현재는 꾸준한 건강 관리로 몸 상태를 회복했다. 이하정은 "최근에 나만의 관리법을 찾았다. 잘 실천하려고 한다. 그랬더니 소화도 잘되고 자연스럽게 살도 빠지는 것 같다"라며 "사진 속 과거에 비해서 현재 6kg 정도 빠졌다"라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.

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anjee85@sportschosun.com