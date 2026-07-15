곽튜브, 아들 100일 날 '전현무 의리' 공개…"유일하게 아내 만난 지인"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무가 곽튜브의 아들 태산의 100일 축전으로 의리를 드러냈다.

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15일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 곽튜브가 아들 태산의 백일상을 직접 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 곽튜브는 절친한 형 전현무의 100일 축하 깜짝 축전을 공개했다. 그는 "아내가 낯을 많이 가리는데, 유일하게 만난 지인이 현무 형이다"라며 "아내를 만났을 때 뱃속에 태산이가 있었다. 그 이후로 계속 현무 형이 계속 챙겨준다"고 고마움을 전했다.

축전에서 전현무는 "태산아 백일 축하한다. 아빠 안 닮아서 다행이다. 얼굴, 성격 모든 게 엄마 닮아서 다행이다"고 유머러스한 축하 인사를 했다.

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이어 "예쁘고, 착하고, 건강한 태산이 삼촌이 선물 잔뜩 사서 놀러갈게"라며 만남을 예고해 기대를 높였다.

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한편 이날 백일을 맞아 한복을 입고 귀여운 자태를 뽐내는 태산의 모습이 눈길을 끌었다. 파스텔 톤의 한복을 완벽하게 소화한 태산은 머리에 쓰는 모자에 따라 변신하며 카멜레온 같은 매력을 드러냈다. 먼저 정자관을 쓴 태산은 미소와 함께 인자한 대감님 포스를 뽐내 웃음을 짓게 하는가 하면, 복건을 쓰자 바로 도령으로 변신해 깜찍한 매력을 발산했다.

곽튜브는 지난해 10월, 5세 연하의 공무원 아내와 혼전 임신 소식을 알린 뒤 결혼했으며, 올해 3월 태산을 품에 낳았다.

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olzllovely@sportschosun.com