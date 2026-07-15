이수지 측 "'재선거' 장면, 정치적 의도 없었다"…결국 해당 장면 삭제

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진이 콘텐츠 논란과 관련해 공식 사과문을 발표했다.

Advertisement

'핫이슈지' 제작진은 15일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "먼저 해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

제작진은 논란이 된 장면에 대해 "많은 분들께서 지적해 주신 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니었다"며 "그러나 사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었다"고 해명했다.

이어 "이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며, 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제"라며 "이로 인해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

또 "이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠다"며 "다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 재차 사과했다.

Advertisement

이번 사과는 지난 14일 공개된 '공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기' 영상을 둘러싼 논란이 확산된 데 따른 것이다.

해당 영상에서 이수지는 공무원 '김지영 주무관'으로 분해 악성 민원인들에게 시달리는 상황을 코믹하게 연기했다. 그러나 영상 속 한 민원인이 "재선거!"를 반복해서 외치는 장면이 포함되면서 일부 네티즌들은 이를 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 이후 재선거를 요구했던 시위대를 희화화하거나 악성 민원인으로 묘사한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

Advertisement

논란이 커지자 '핫이슈지' 측은 문제가 된 해당 장면을 삭제한 뒤 영상을 다시 업로드했다. 하지만 온라인에서는 "정치적 의도가 있었던 것 아니냐"는 비판과 "과도한 해석"이라는 반론이 맞서며 갑론을박이 이어졌다.

Advertisement

결국 제작진은 공식 입장문을 통해 정치적 의도는 없었다고 선을 그으면서도, 사회적으로 민감한 사안을 충분히 고려하지 못한 점에 대해서는 책임을 인정하고 사과했다. 특히 이번 논란이 출연자인 이수지 개인의 정치적 성향이나 의사와는 무관한 제작 과정의 문제였음을 거듭 강조하며 논란 진화에 나섰다.

olzllovely@sportschosun.com