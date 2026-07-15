김성령, 환갑 코앞인데..역대급 드레스 자태 "인생 최고 몸무게 찍어..현재는 59kg" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 미스코리아 출신 배우 김성령이 나이를 잊은 듯한 외모와 몸매를 유지하는 비결을 공개했다.

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15일 방송된 MBC '라디오스타'는 '다~ 씹어뿌쓰요~ 대식가들' 특집으로 김성령, 유노윤호, 허경환, 풍자가 게스트로 출연했다.

이날 김성령은 최근 과거 영상이 온라인 알고리즘을 타며 다시 화제를 모은 근황을 전했다.

4년 전 영상 속 김성령은 56세라는 나이가 믿기지 않는 드레스 자태와 독보적인 미모를 뽐내 감탄을 자아냈다.

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이에 대해 김성령은 "제목이 전부 '환갑인데 이래?'라고 한다"며 민망함을 드러냈다. 이어 관리 비결에 대해 "평소에 꾸준히 한다. 일주일에 5일 정도는 유산소와 PT 번갈아 가면서 하고 필라테스와 요가도 5년 이상씩 했다"고 밝혔다.

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김성령은 타고난 미모라는 칭찬에 "타고났다고 생각하지는 않는다. 키는 타고났지만 나머지는 자기 노력에 따라 할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

이어 "평소에 엄청 잘 먹고 잘 자고 운동 열심히 한다. 눈 뜨자마자 아침 먹고, 저녁은 될 수 있으면 일찍 끝내려고 한다"고 덧붙였다.

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또 김성령은 피부 관리 비결에 대해서는 "특별한 걸 하지는 않는데 1년에 한 번씩 꼬박꼬박 써마지 정도는 한다"며 "뷰티 박람회도 간다. 가서 요즘 뷰티 트렌드를 보고 사서 발라본다"고 설명했다.

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김성령은 몸무게도 솔직하게 공개했다. 그는 "몸무게는 유지 못하고 있다. 6kg은 쪄서 인생 최고 몸무게를 달성했다. 앞자리 6자를 찍었는데 지금 1kg 빠져서 59kg 정도"라고 말했다.