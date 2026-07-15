풍자, 33kg 뺐는데 4일 만에 6kg 쪘다.."40일이면 돌아갈 수 있어" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 풍자가 33kg 감량에 성공했지만, 3박 4일 가족여행 후 무려 6kg이 다시 쪘다고 털어놨다.

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15일 방송된 MBC '라디오스타'는 '다~ 씹어뿌쓰요~ 대식가들' 특집으로 김성령, 유노윤호, 허경환, 풍자가 게스트로 출연했다.

이날 풍자는 "섭외 연락을 받고 어떤 주제인지 여쭤봤는데 '대식가'라고 하더라. 최근에 다이어트했는데 너무 화가 났다. 얼마나 더 빼야 대식가 특집에 안 부를까 싶었다"고 털어놨다.

현재까지 33kg 감량에 성공했다는 풍자는 "매우 컸다가 그냥 큰 게 됐다"며 "2년 전 출연했을 때는 4XL를 입었는데 오늘은 XL를 입었다"고 밝혔다.

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또한 풍자는 다이어트 성공 후 새로 촬영한 프로필 사진도 공개했다. 그는 "아무리 생각해도 사람들이 포토샵이라고 할 거 같아서 아예 영상으로도 남겼다"며 "저 사진 찍는다고 3일 굶고 갔다. 그래서 지금보다 살이 더 빠진 상태"라고 설명했다.

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그러면서 "최근에 가족여행을 3박 4일 다녀왔는데 6kg이 다시 쪘다. 진짜 금방 찐다. 깜짝 놀랐다. 6kg을 빼려면 두 달 이상 걸린다"며 "33kg을 뺐지만 40일이면 돌아갈 수 있을 것 같다'고 말했다.

풍자는 다이어트 성공 후 달라진 점을 묻자 "원래 고지혈증도 있고, 콜레스테롤도 높고, 지방간도 있었는데 다이어트 후 올 퍼펙트가 나왔다"고 답했다.

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하지만 다이어트 후 뜻밖의 '푸대접'을 받기도 했다고. 풍자는 "배달 앱에서 몇 년간 최고 등급을 갖고 있었다. 범접할 수 없는 등급이라 업체에서도 감사하다고 매달 쿠폰을 준다. 그런데 최근에 확인했더니 일반 회원으로 떨어졌더라"고 털어놨다.

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이어 "원래 주문 금액에서 5~6배가 줄었더라. 배달 금액이 월 500만 원이 항상 넘었는데 지금은 100만 원 정도"라며 "많이 나온 달은 800만 원 이상 나온 적도 있다"고 말해 놀라움을 자아냈다.