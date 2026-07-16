'재선거 논란' 이수지 채널 제작진, 공식 사과 "민감한 사안 고려 못 했다"[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 이수가 출연한 유튜브 콘텐츠가 '재선거' 장면을 둘러싼 논란에 휩싸인 가운데 제작진이 공식 사과하고 문제 장면을 삭제했다.

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유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진은 15일 공식 입장을 내고 "영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 제작진은 "논란이 된 장면은 특정 정치적 입장이나 사회적 사안을 전달하려는 의도로 삽입한 것이 아니었다"면서도 "사회적으로 민감한 사안을 충분히 고려하지 못한 채 사용한 것은 제작진의 판단 부족이었다"고 인정했다.

이어 "이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 관계가 없다"며 "제작 과정에서 세심하게 검토하지 못해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 역시 송구스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 14일 공개된 '공무원 김지영씨의 철밥통 지키기' 영상에서 이수지는 공무원 '김지영'으로 변신해 악성 민원에 시달리는 상황을 코믹하게 연기했다.

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하지만 극 중 행정복지센터를 찾아와 "재선거"를 외치는 인물이 등장하고 이를 공무원이 제지하는 장면이 담기면서 일부 시청자들은 재선거 시위를 악성 민원인처럼 묘사한 것 아니냐는 지적을 제기했다.

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논란이 확산되자 제작진은 해당 장면을 삭제하고 공식 사과문을 통해 재발 방지를 약속했다.

이하 '핫이슈지' 제작진 공식 입장 전문.

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안녕하세요. 핫이슈지 제작진입니다.

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먼저 해당 영상으로 인해 불편함과 실망을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

많은 분들께서 지적해 주신 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니었습니다.

그러나 사회적으로 민감한 사안에 대해 충분히 신중하게 고려하지 못한 채 장면을 사용한 것은 제작진의 부족한 판단이었습니다.

이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며, 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제입니다.

이로 인해 출연진에게까지 불필요한 오해와 부담을 드리게 된 점 또한 매우 송구스럽게 생각합니다.

이번 일을 무겁게 받아들이고 있으며 앞으로는 보다 책임감 있는 자세로 콘텐츠를 제작하겠습니다. 다시 한번 심려를 끼쳐드린 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com