'장하오 그룹' 앤더블, 日 열도 완전 정복…대표 TV프로까지 홀릭

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앤더블의 열도 정복이 시작됐다.

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앤더블은 최근 일본 소니 뮤직 레이블즈 소속 레이블 'EPIC 레코드 재팬'과 계약을 체결, 일본 데뷔를 선언했다.

아직 정식 데뷔 전이지만 현지의 반응은 뜨겁다. 최근 K-아레나 요코하마와 지라이온 아레나 고베에서 열린 쇼콘 '2026 앤더블 쇼콘서트 : 웰컴 투 큐리어스)'를 성황리에 마쳤고 4일 닛폰 테레비 대형 음악 프로그램 '더 뮤직 데이 2026'에서는 미니 1집 '시퀀스 01 : 큐리어시티' 타이틀곡 '큐리어스' 무대로 강렬한 임팩트를 남겼다. 6일 TBS 대표 음악프로그램 'CDTV 라이브! 라이브!'에서는 미니 1집 서브 타이틀곡 '아우라'로 몽환적이고 리드미컬한 무대를 선사했다.

특히 이날은 도쿄 신주쿠 가부키초 시네시티 광장에서 깜짝 프리 라이브를 개최해 화제를 모았다. 이 곳에서 깜짝 라이브를 진행한 K팝 그룹은 앤더블이 처음임에도 무려 3000명이 넘는 팬들이 운집해 인산인해를 이뤘다. 앤더블은 '큐리어스' '아우라' '슈가러쉬'까지 총 3곡을 부르며 관객들의 뜨거운 호응을 이끌었다. 팬들은 한국어 가사를 따라 부르며 열광했고, 지나가던 시민들까지 앤더블의 압도적인 에너지에 발걸음을 멈췄다. 이에 후지TV 대표 아침 프로그램 '메자마시TV'도 7일 앤더블의 프리 라이브 현장과 인터뷰를 공개하며 큰 관심을 보였다.

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음악에 대한 관심도 뜨겁다. '시퀀스 01 : 큐리어시티'는 일본 최대 레코드숍 타워레코드 전점 종합 앨범 주간 차트 2위, 빌보드 재팬 다운로드 앨범 차트 2위, 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹 4위에 오르며 탄탄한 팬덤을 입증했다.

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앤더블은 오는 25~26일 양일간 마카오 더 베네시안 아레나에서 쇼콘을 열고 글로벌 팬들과 만난다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com