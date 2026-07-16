카더가든 "너 뭐 돼?" 터졌다…'모솔연애2', 공개 첫 주부터 글로벌 톱10 8위 기록

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2(이하 '모솔연애2')가 공개 첫 주부터 글로벌 톱10에 오르며 흥행을 이어가고 있다.

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지난 7일 공개된 '모솔연애2'는 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 TV쇼 부문 8위에 이름을 올렸다. 전 시즌이 글로벌 톱10 10위를 기록한 데 이어 이번 시즌 역시 공개 직후 차트에 진입하며 K-연애 예능의 인기를 이어갔다.

한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만 등 아시아 4개 국가에서 톱10에 진입했으며, 국내 주간 순위에서도 2위를 기록했다.

'모솔연애2'는 연애 경험이 없는 모태솔로들의 첫 연애 도전을 담은 메이크오버 연애 리얼리티다. 출연자들의 서툴지만 솔직한 감정선과 함께 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든이 '썸메이커스'로 합류해 현실적인 조언과 공감을 더하고 있다.

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지난 14일 공개된 5~6회에서는 예측하기 어려운 러브라인이 본격화됐다. 용기를 낸 플러팅과 엇갈린 감정, 삼각 데이트가 이어지며 출연자들의 관계가 급변했고, 카더가든의 "너 뭐 돼?"라는 반응이 화제를 모으기도 했다.

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Better Late Than Single Cr. Netflix ⓒ 2026

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화제성도 이어졌다. 굿데이터코퍼레이션에 따르면 '모솔연애2'는 공개 1주 차 TV-OTT 비드라마 화제성 종합 3위를 기록했다. 전 시즌 대비 화제성이 130% 이상 증가했으며, SNS 부문에서는 1위에 올랐다.

'모솔연애2'는 오는 21일 7~8회, 28일 9~10회를 공개한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com