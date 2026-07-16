이경규, 눈 건강 이상에 착잡…"'도시어부' 때문, 고발할 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이경규가 백내장 진단을 받았다.

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16일 유튜브 채널 '갓경규'에서는 '성인 3명 중 1명은 무조건 걸린다는 '이 병'에 결국 걸린 이경규'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안과에 간 이경규는 "나이를 먹으니까 잘 안 보인다. 그래서 눈 검사를 해야 한다. 좋은 걸 많이 봐야 하는데 눈이 가면 안 된다"고 토로했다.

여러 가지 검사를 받은 이경규는 안과 전문의를 만나 결과를 들었다. 의사는 "눈에서 조금 이상소견들이 있다"며 "우선 백내장이 조금 있다. 엄청 심하지 않지만 예전보다 덜 보인다고 느끼실 수 있다. 아직은 급하게 수술해야 하는 단계는 아니지만 궁극적으로는 언젠가 수술이 필요하다"고 밝혀 이경규를 놀라게 했다.

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의사는 "백내장 같은 경우는 심하진 않지만 야외 노출, 자외선 노출이 백내장의 자극 요인"이라 밝혔고 이경규는 "'도시어부'로 바다 위에 7년 떠있으면서 피부하고 눈이 많이 상했다"고 토로했다.

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이뿐만이 아니었다. 의사는 "한 가지 또 있는 게 보시면 눈 아래 주름이 있다. 눈 불편감, 잦은 출혈, 이물감을 만든다"며 "눈꺼풀 테두리 밑에 기름 나오는 샘이 있는 건데 그래서 이걸 기름층을 수치화해봤다. 다 정리하면 연령에 맞는 정도의 백내장, 흰자가 늘어진 결막 이완과 안구 건조증이 있다"고 밝혔다.

"따로 날 잡아서 시술 받으러 오겠다"며 진료실을 나온 이경규는 "결정적으로는 '도시어부'하면서, 바다 위에서 7년 동안 있으면서 (눈이 상했다.) '도시어부'에다가 고발을 해야겠다. 내 눈을 돌려달라 해야겠다"고 씁쓸해했다.

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wjjlee@sportschosun.com