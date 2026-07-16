서동주, 반려견도 영어 유치원 보낸 클래스 "영어로 가르치며 키워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 반려견에게 영어로 가르쳤다고 밝혔다.

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16일 서동주의 유튜브 채널에서는 '서동주가 미국에서 살면서 느꼈던 언어의 장벽? 오히려 한국어가 더 어려운 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

제작진은 서동주에게 "한국처럼 미국도 눈치를 보냐"고 물었고 서동주는 "눈치는 어느 나라나 보기 마련이지만 정도가 있는데 아무래도 해외는 덜할 거다. 개인주의 성향도 많고 공동체에 대한 생각을 잘 안 하는 거 같다"고 밝혔다. 서동주는 "눈치라는 단어는 (영어로) 없는 거 같다. 얼마 전에 남편하고 이 대화를 한 거 같은데 남편이 '애매하다'가 영어로 뭐냐고 하더라. 눈치라는 단어도 없는 거 같다. 그래도 우회적으로 'read the room'이라는 말이 있다. 분위기를 읽는다는 뜻"이라 밝혔다.

서동주는 "제가 해외에서 오래 살다 왔음에도 불구하고 한국에 온지 5~6년 되다 보니까 한국어가 확 늘고 영어는 확 줄었다. 스트레스를 받아가면서 영어 연습을 한다. 밤마다 식탁 앞에 앉아서 밥 먹을 때 영어를 하면서 밥을 먹는다. 우리 애들(반려견)이 요즘 한국어를 하니까 갸우뚱한다. '엄마가 무슨 소리를 하는 거지?'(한다)"라며 웃었다.

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서동주는 "(미국에서부터 키운) 레아도 영어를 다 까먹었다. 레아도 한국어보다 영어를 많이 했다. 영어유치원을 다녔기 때문에. 미국에서 다녔으니까 영어 유치원을 다니는 느낌이었다"며 "선생님들이 영어를 쓰니까 유치원을 보낼 거라 영어로 키웠다. 아직도 영어로 말한다. 영유의 흔적"이라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com