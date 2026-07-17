이병헌·수지도 '배우 출연료 10% 미만' 자발적 동참…'韓영화 살리기' 뭉쳤다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 연예계가 한국 영화 제작 환경 정상화를 위한 정부의 상생 제안에 힘을 보탠다. 국내 주요 매니지먼트사들이 정부 지원을 받는 중예산 영화의 배우 출연료를 순제작비의 10% 미만으로 책정하는 데 협조하기로 뜻을 모았다.

Advertisement

문화체육관광부와 영화진흥위원회(영진위)는 16일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 '한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약'을 체결했다.

이번 협약에는 한국영화제작가협회와 한국영화프로듀서조합(PGK)을 비롯해 BH엔터테인먼트, 매니지먼트숲, 제이와이드컴퍼니 등 국내 주요 매니지먼트사가 참여했다.

협약의 핵심은 영진위의 '중예산영화 제작지원' 사업에 선정된 작품의 주·조연 배우 출연료를 순제작비의 10% 미만으로 책정하는 데 제작사와 매니지먼트사가 협조하는 것이다.

Advertisement

예를 들어 순제작비 50억 원 규모의 영화가 해당 제작지원 사업에 선정될 경우, 주연 배우 1명의 출연료를 5억 원 미만으로 책정하는 방향을 권고하는 방식이다. 다만 이는 법적 강제력이 없는 자율 협약으로, 업계 상생을 위한 도덕적 합의에 해당한다.

Advertisement

이번 협약에는 이병헌, 한지민, 박보영 등이 소속된 BH엔터테인먼트와 공유, 공효진, 전도연, 수지 등이 몸담고 있는 매니지먼트숲, 김소연, 배종옥, 추영우 등이 소속된 제이와이드컴퍼니가 참여해 정부의 취지에 공감하며 협력 의사를 밝혔다.

정부는 협약이 일회성에 그치지 않도록 매니지먼트사와 제작사, 투자·배급사 등이 참여하는 민간 주도의 자율 협의체를 구성해 제작 환경 개선 방안을 지속적으로 논의할 계획이다.

Advertisement

이번 협약은 코로나19 이후 침체된 한국 영화 산업을 되살리기 위한 정부 정책의 연장선이다. 정부는 지난해 100억 원 규모로 중예산 영화 제작지원 사업을 신설한 데 이어 올해는 지원 규모를 460억 원으로 대폭 확대했다.

Advertisement

다만 업계에서는 이번 협약의 실효성을 두고 신중한 시각도 나온다. 적용 대상이 영진위의 제작 규모 20억~100억 원 미만 중예산 영화 지원 사업으로 한정돼 있기 때문이다.

특히 최근 배우 고액 출연료 논란은 대부분 수백억 원 규모의 글로벌 OTT 오리지널 시리즈에서 불거진 만큼, 이번 협약이 실제 출연료 구조 개선으로 이어질지는 미지수라는 평가도 있다.

한편 올해 영진위 중예산영화 제작지원 1차 선정작에는 송강호, 구교환, 송승헌이 출연하는 '정원사들', 고현정과 박정민이 출연하는 '당신의 과녁' 등이 포함됐지만, 해당 배우들의 소속사는 이번 협약 참여 대상이 아닌 것으로 알려졌다. 영진위는 향후 협약에 참여하는 매니지먼트사를 점차 확대해 나간다는 방침이다.

olzllovely@sportschosun.com