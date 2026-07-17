강민경, '해피투게더' 두 번째 스페셜 MC 활약…"남의 무대 보는데 내가 더 떨려"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 강민경이 두 번째 스페셜MC로 출격한다.

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17일 방송되는 KBS2 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에서 강민경이 '과몰입 언니'로 활약한다. 윤종신은 "효리 못지않게 본인 주관이 강한 친구"라며 '심사위원 경력직' 강민경에 대한 기대를 드러낸다. 강민경은 "제가 가수니까 노래를 잘 하는지 보겠다. 예전에 심사할 때 볼빨간사춘기를 합격시킨 사람이 저"라며 자신만만해 한 것도 잠시, 시작 전부터 "남의 무대인데 왜 내가 더 떨리지?"라며 참가팀보다 더 긴장한 모습으로 웃음을 자아낸다.

이 가운데 강민경이 고등학생 참가자에게 현실 언니 모드를 발동한다고 해 흥미를 높인다. 해당 참가자가 출연 이유에 대해 "청춘도 얼마 안 남았는데 추억을 남기려고 왔다"라고 이야기한 것. 강민경은 참가자의 말이 채 끝나기도 전에 "무슨 청춘이 얼마 안 남아!"라며 발끈해 폭소를 유발한다. 이어 강민경이 "청춘은 이제 시작이야!"라며 조언을 쏟아내자, 유재석은 "MC 강냉이 화가 많이 났는데?"라며 강민경의 남다른 과몰입력에 엄지를 치켜들었다는 후문이다.과연 강민경이 펼칠 '과몰입 200%' 스페셜MC 활약은 어떨지 '해투' 본 방송에 대한 기대가 수직 상승한다.

한편 KBS2 새 예능프로그램 '해투'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com