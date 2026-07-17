'아침마당'vs'살림남'…박서진, 'KBS 아들'의 밸런스 게임('개콘')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 박서진이 '개그콘서트'에 뜬다.

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오는 19일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 가수 박서진이 '공개재판'의 게스트로 출격한다. 또한 '광탈자들'에서는 신입 경호원 면접이 펼쳐진다.

이날 '공개재판'에 선 박서진의 죄명은 '뜨더니 많이 변한 죄'다. 박서진은 깜짝 놀라 "난 안 변했다"고 항변하지만 박준형이 공개한 자신의 '과거'를 마주하고 아무 말도 하지 못해 웃음을 자아낸다.

변호사 박영진은 잘생겨진 건 죄가 아니라며 "그렇게 따지면 박준형, 박성호부터 죄인"이라고 주장한다. 그는 박준형, 박성호의 과거 사진을 공개해 폭소를 유발한다. 이어 박영진은 "괜히 장구의 신이 아니다"라며 박서진 특유의 퍼포먼스를 요청한다. 박서진이 '개그콘서트' 시청자들을 위해 어떤 무대를 선보일지 기대를 모은다.

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검사 정범균은 'KBS의 아들' 박서진에게 데뷔의 발판이 됐던 '아침마당'과 현재 출연 중인 '살림하는 남자들 시즌2' 중 하나를 선택하라고 요구한다. 박서진의 선택이 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 이 외에도 정범균을 쳐다보던 박서진이 문득 던진 '순수 궁금증'이 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

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'광탈자들'에서는 신입 경호원 면접 현장이 펼쳐진다. 손민경은 '유도'를 잘하는 면접자로 등장하는데, 면접관이 생각하는 '유도'와는 다른 예상 밖의 모습으로 웃음을 자아낼 전망이다. 호탕한 웃음소리의 '광탈자' 오민우는 면접관 앞에서 당당하게 등장하지만, 갑작스럽게 주저앉는다고 전해져 호기심을 높인다.

태권도부터 검도까지 면접장에서 다양한 무술을 보여줬던 또 다른 '광탈자' 오정율의 활약도 기대를 모은다. 특히 지난 방송에서 오정율의 부탁으로 '광선검 개그'에 동참했다가 지독한 '현타'를 경험했던 김영희가 이번엔 무사히 오정율을 내쫓을 수 있을지 시청자들의 관심을 모은다.

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한편 '개그콘서트'는 오는 19일 오후 10시 35분 KBS2에서 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com