"로튼 토마토 신선도 지수 97%"…크리스토퍼 놀란 감독, '오디세이' 역대 최고 기록 경신

사진 제공=유니버설 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'가 로튼 토마토 신선도 지수 97%를 기록하며 놀란 감독 역대 최고 기록을 경신했다.

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이번 기록은 '메멘토'(94%), '다크 나이트'(94%), '오펜하이머'(93%), '덩케르크'(92%), '인썸니아'(91%), '인셉션'(87%) 등 크리스토퍼 놀란 감독의 대표작들을 모두 뛰어넘은 감독 커리어 사상 최고 기록이라는 점에서 더욱 의미가 크다. 작품성과 대중성을 모두 인정받아 온 놀란 감독이 또 한 번 자신의 최고 기록을 경신하며 새로운 걸작의 탄생을 예고하고 있다.

특히 '오디세이'는 단순한 블록버스터를 넘어 크리스토퍼 놀란 감독이 오랜 시간 품어온 비전과 영화적 도전이 집약된 프로젝트로 손꼽힌다. 영화 역사상 최초로 전편을 IMAX 필름 포맷으로 촬영했으며, 그리스, 이탈리아, 아이슬란드, 스코틀랜드, 미국 등 세계 곳곳의 실제 로케이션을 담아내 극장에서만 경험할 수 있는 압도적 스케일과 몰입감을 완성했다. 이에 해외 언론과 평단으로부터 "신들마저 압도할 혁신적인 영화"(Luke Eccleston), "압도적인 스케일과 집요한 디테일이 빚어낸 경이"(Polygon, Jacob Kleinman), "놀란의 야심이 마침내 스크린을 압도한다"(Erin Mussett), "인류 최고의 모험담을 영화적 성취로 완성했다"(Den of Geek, David Crow) 등 뜨거운 찬사를 이끌어내고 있다. 여기에 오는 8월 3일(월) 크리스토퍼 놀란 감독을 비롯해 맷 데이먼, 샤를리즈 테론의 내한까지 확정되며 국내 영화 팬들의 기대감 역시 최고조로 치닫고 있다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 8월 5일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com