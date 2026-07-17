"축구인들 반성하고 각성해야" 기성용, 韓 월드컵 탈락에 작심 발언 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 축구선수 기성용이 대한민국 축구의 월드컵 탈락을 안타까워하며 한국 축구의 변화와 개혁이 필요하다고 소신을 밝혔다.

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17일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "내가 한국 축구를 위해 무언가를 했나? 월드컵을 본 기성용의 솔직한 생각"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 "최근 기성용 선수가 북중미 월드컵을 보기 위해 멕시코에 다녀왔다"라며 "결과에 아쉬워하는 분들이 많다"라고 이야기했다.

이에 기성용은 "나는 다행인 게 첫 경기 체코전만 보고 왔다"라며 "첫 경기 결과가 너무 좋았고, 내가 한국으로 돌아올 때까지만 해도 '1위로 올라가냐, 2위로 올라가냐' 했었다"라며 당시를 떠올렸다.

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이어 "선수들과 만나서 힘도 많이 주고 왔는데 이렇게 끝나 버리니까 경험해 본 선수로서 많이 안타깝기도 하고 국민이 실망하는 부분에서도 충분히 이해가 간다"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

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기성용은 한국 축구를 향한 애정 어린 쓴소리도 아끼지 않았다. 그는 "앞으로 한국 축구가 많이 개혁돼야 하지 않을까 하는 바람이 있다"라며 변화의 필요성을 강조했다.

그러면서 "축구인들이 정말 각성해야 한다. 반성도 많이 해야 하고"라면서 "나도 축구인이지만 '내가 과연 한국 축구를 위해서 열심히, 아니면 무언가를 했나'라고 요즘 많은 생각이 드는 것 같다"라고 전했다.

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한편, 대한민국 축구 국가대표팀은 2026 북중미월드컵에서 기대를 모았지만 32강 진출 실패하며 아쉽게 대회를 마무리했다.

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anjee85@sportschosun.com