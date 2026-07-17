CEO 송지효, 속옷만 입고 직접 모델로..배꼽 드러낸 파격 자태

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드의 화보를 공개하며 시선을 사로잡았다.

Advertisement

지난 16일 속옷 브랜드 '니나쏭' 공식 SNS에는 송지효가 직접 모델로 참여한 화보 여러 장이 게재됐다.

공개된 사진에서 송지효는 크롭 스타일의 브라톱과 데님 팬츠를 매치해 세련된 분위기를 연출했다. 군살 없는 허리라인과 건강미 넘치는 몸매는 물론, 또렷한 이목구비와 작은 얼굴이 어우러져 남다른 비율을 자랑했다.

송지효는 지난해 이너웨어와 향수 브랜드를 론칭하며 사업가로도 새로운 도전에 나섰다. 현재 브랜드 대표를 맡아 제품 기획과 홍보에도 직접 참여하고 있다.

Advertisement

한편 송지효는 최근 자신의 채널에서 결혼에 대한 생각을 털어놓기도 했다. 당시 게스트로 출연한 래퍼 넉살이 결혼 후 현실적인 부부생활과 육아에 대해 이야기하자, 송지효는 "이런 얘기를 들으면 결혼하고 싶다가도 현실을 생각하면 마음이 달라진다. 그래서 내가 아직 이렇게 있는 것 같다"고 솔직한 속내를 밝혀 공감을 모았다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com