'하트시그널4' 이주미, 쌍꺼풀·눈밑지 성형 고백 "'눈 달라졌다'는 질문 많이 받아"

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널4' 출연자 이주미가 쌍꺼풀 수술과 눈밑 지방 재배치 수술 사실을 처음으로 솔직하게 털어놨다.

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최근 이주미는 자신의 유튜브 채널 '터틀이주미'에 '분명히 뭔가 달라졌다…(처음 꺼내는 나의 외모탐구 이야기)'라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 이주미는 "왜 달라졌냐는 질문을 정말 많이 받았다"며 눈 성형 과정과 수술 이유를 자세히 설명했다. 그는 지난해 가을 기존 쌍꺼풀이 여러 겹으로 잡혀 눈을 뜨기 불편했던 탓에 매몰법으로 쌍꺼풀 라인을 정리하는 수술을 받았다고 밝혔다. 하지만 수술 3개월 뒤 왼쪽 쌍꺼풀이 풀리면서 안검하수 증상까지 발견됐고 올해 1월 안검하수 교정술을 추가로 받게 됐다고 설명했다. 이주미는 "예전에는 눈을 뜰 때 눈썹에 힘을 많이 쓰고 있었다"며 "교정 후에는 눈 뜨는 게 훨씬 편해졌고 인상도 또렷해졌다는 이야기를 많이 듣는다"고 만족감을 드러냈다.

쌍꺼풀 수술과 함께 눈밑 지방 재배치 수술도 진행했다고 밝혔다. 평소 짙은 다크서클 때문에 컨실러를 꼭 사용해야 했지만 수술 후에는 다크서클이 크게 개선되면서 화장법도 달라졌다고. 이주미는 "예전에는 컨실러가 필수였는데 지금은 피부 톤을 살리는 가벼운 메이크업만 해도 된다"며 "맑아졌다는 이야기를 많이 듣는다"고 말했다.

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수술을 고민하는 사람들에게는 경험에서 우러난 조언도 전했다. 그는 "매몰이냐 절개냐보다 자신의 눈 근육을 어떻게 사용하는지 정확히 진단해주는 병원을 찾는 것이 더 중요하다"며 단순히 수술 방식만 보고 결정하지 말 것을 당부했다.

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한편 이주미는 2023년 채널A 연애 예능 '하트시그널4'에 출연해 변호사라는 직업과 청순한 외모로 큰 사랑을 받았다. 이후 유튜브 채널을 통해 일상과 뷰티 콘텐츠를 꾸준히 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com