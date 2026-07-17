규현, 사생팬 숙소 침입 만행에 '소름' "소화전에 숨어 비번 훔쳐봐" ('내가 만난 사이코패스')

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[스포츠조선 정안지 기자] 슈퍼주니어 규현이 과거 사생팬의 숙소 침입 피해를 고백하며 충격적인 일화를 공개했다.

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17일 MBN 측은 "규현과 영지, 사생팬으로부터 위협 받은 썰"이라는 제목의 '내가 만난 사이코패스' 예고편을 공개했다.

영상 속 규현은 '집에서 공포를 느낀 순간이 있냐'는 질문에 "혼자 있을 때 많이 무섭지 않나"라며 과거 숙소 생활 중 겪었던 아찔한 경험을 털어놨다.

그는 "숙소 생활을 18년 했다. 그런데 우리 숙소도 팬에게 털린 적이 있다"라며 사생팬으로 인해 겪었던 피해를 떠올렸다.

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규현은 "예전에는 복도식 아파트다. 소화전이 크지 않나. 소화전에 숨어있었다"라고 밝혀 모두를 경악하게 만들었다.

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이를 들은 전현무는 "그 안에 들어가 있었던 거냐. 소화전을 눈여겨보지는 않지 않나"라며 충격받았고, 넉살도 "소화전 안에 사람 있을 거라고 생각 안 한다"라고 말을 잇지 못했다.

규현은 "사람이 올 때 소화전과 문이 가까우니까 몰래 숨어서 비밀번호를 보는 거다"라면서 "사람이 많이 왔다 갔다 했다"라며 사생팬이 소화전에 몸을 숨긴 채 숙소 출입 비밀번호를 알아낸 충격적인 수법을 공개해 출연진을 놀라게 했다. 그러면서 규현은 "복도식은 주의를 해야 할 것 같다"며 당시의 공포를 떠올렸다.

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anjee85@sportschosun.com