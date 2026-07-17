류혜영, '뼈말라' 걱정에 해명 "25살 이후로 다이어트 해본 적 없다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 류혜영이 뼈말라 몸매에 대한 걱정에 입을 열었다.

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류혜영의 유튜브 채널 제작진이 운영하는 계정에는 16일 "다이어트의 진실?"이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

식사 중이던 류헤영은 "다이어트한 적 없고 살도 빠진 적이 없다. 25살 이후로 다이어트를 한 적이 없다"며 뼈말라 몸매에 대한 비하인드를 밝혔다.

류혜영은 "젖살이 볼에도 있었고 몸에도 있었다. 그런 것들이 빠지기도 했고 운동 때문이라고도 할 수 있는 게 운동은 계속 했는데 선생님을 바꾸면서 자세 교정 위주로 운동을 열심히 했다"며 "몸무게는 진짜 변함이 없다. 항상 1~2kg 정도에서 왔다 갔다 한다. 해명 타임"이라고 밝혔다.

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류혜영은 최근 MBC '나혼자산다'에 출연해 일상을 공개한 바 있다. 슬로우 러닝으로 운동을 하고 온 류혜영은 "단백질을 채워야 한다는 강박이 들었다"며 회를 시켜 직접 회덮밥을 만들어 먹는 모습으로 화제가 됐다. 방송 공개 후 일각에서는 류혜영의 뼈말라 몸매에 대한 걱정이 이어졌지만, 류혜영은 다이어트로 만든 몸매가 아닌 타고난 몸매라며 직접 해명에 나섰다.

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한편, 배우 류혜영은 2015년 tvN '응답하라1988'에서 성보라 역으로 많은 사랑을 받았다.

wjlee@sportschosun.com