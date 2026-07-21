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"원더걸스 술 좀 따라봐라" 선미, 무례한 취객에 살기 미소 "나잇값 하셔라" ('아근진')

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"원더걸스 술 좀 따라봐라" 선미, 무례한 취객에 살기 미소 "나잇값 하셔라" ('아근진')

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 선미가 과거 무례한 취객에게 일침을 날렸던 일화를 공개했다.

20일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 유노윤호, 선미, 조나단이 출연했다.

이날 이수지는 "선미 씨가 화를 잘 내는 스타일은 아닐 것 같다. 살면서 눈이 뒤집힌 순간이 있었냐"라고 물었고, 선미는 "있었다"라고 말했다.

그는 "상대방이 선을 넘으면 확 악귀가 된다"라며 평소에는 웬만한 일에는 화를 내지 않는 성격이지만, 무례한 행동만큼은 참지 못한다고 털어놨다.

"원더걸스 술 좀 따라봐라" 선미, 무례한 취객에 살기 미소 "나잇값 하셔라" ('아근진')

선미는 "평소에는 무던한 스타일이다"라면서 과거 원더걸스 멤버 유빈과 함께 식사를 하던 당시를 떠올렸다.

그는 "유빈 언니랑 밥을 먹고 있었는데 옆 테이블에서 남성분들이 조금 취해 있었다"라면서 "술잔을 들고 우리 테이블로 오더니 '원더걸스 술 좀 따라봐라'고 하더라"고 말해 충격을 안겼다.

선미는 "이 상황을 용납할 수 없더라"라면서 "내가 화가 나면 웃는다. 살기가 넘치게 웃는다"라고 말했다. 그러면서 당시를 재연하듯 무표정한 얼굴로 "나잇값 하셔라. 빨리 가라"고 말해 통쾌함을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

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