"남자 단점 잘 보고 비판적"..지연수, 재혼운 상담 중 '충격 진단'

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[스포츠조선 정유나 기자] 레이싱모델 출신 방송인 지연수가 재혼운 상담을 받던 중 "남자의 단점을 잘 보고 비판적인 성향"이라는 역술가의 현실적인 진단을 듣고 공감했다.

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20일 지연수의 유튜브 채널에는 '지연수 관상...저 재혼할 수 있을까요? [역술가 박성준]'라는 제목의 영상이 올라왔다.

지연수는 영상에서 역술가 박성준을 만나 사주와 관상을 보며 앞으로의 인생과 연애, 재혼운에 대해 이야기를 나눴다.

이날 박성준은 "기본적으로 자기 기준이 굉장히 강하고 유연함은 다소 떨어지는 편"이라며 "남편 자리에는 친구 같은 사람이 들어와 있다. 좋을 때는 친구지만 아니라고 생각하면 맞서 싸울 수 있는 에너지가 있다"고 분석했다. 또 "안정적이고 보수적인 사람이 잘 맞는다"며 "남자를 만날 때는 기준을 조금 내려놓을 필요가 있다"고 조언했다.

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이에 지연수는 "제가 쉽게 마음이 열리는 타입이 아니라 기회조차 만들고 싶지 않은 마음이 크다"고 솔직하게 고백했다.

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특히 박성준은 지연수가 남자를 만나기 어려운 이유에 대해 "남의 단점이 잘 보이고 비판적인 성향이 있다. 한 번 거슬리면 관계를 끊어버리는 스타일이다. 웬만한 남자가 들어오기도 쉽지 않지만, 들어 왔을때 장기적으로 견디기 어렵다"라고 팩폭을 날려 눈길을 끌었다. 이어 "존중받고 인정받고 배려받고 싶은 욕구가 강해 상대의 말투나 표정, 눈빛도 오래 기억하는 편이라 싸움의 원인이 될 수 있다"고 말했다.

이에 지연수는 "맞다. 큰 사건은 오히려 잘 넘기는 편인데, 사소한 말투나 태도는 오래 기억하는 것 같다"며 "반성하겠다"고 웃어 보였다.

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재혼운에 대해서도 언급했다. 박성준은 "마초적이고 강한 스타일보다 친구처럼 편안하고 존중해 주는 사람이 잘 맞는다"며 "마음이 가는 사람이 생기면 관계를 어느 정도 이어간 뒤 궁합을 확인해 보는 것이 좋다"고 말했다.

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한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com