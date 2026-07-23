[인터뷰①] '동궁' 노윤서 "어색한 사극 톤? 비판 받아들일 것, 제가 더 잘하겠다"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노윤서가 '동궁'을 통해 처음으로 사극 장르에 도전한 가운데, 자신을 향한 연기 비판에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

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노윤서는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "도전적인 마음으로 임하다 보니 부담감도 있었던 게 사실"이라며 "앞으로 제가 더 잘해보겠다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다. 노윤서는 극 중 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 변신했다.

노윤서는 작품 공개 소감에 대해 "저희 드라마가 CG와 그림이 중요하지 않나. 귀신과 귀매가 어떻게 그려질지가 궁금했다. 대본을 딱 처음 읽었을 때 굉장히 게임 같았다. 매번 현실에 가까운 작품들만 해와서 이런 판타지 장르가 생소하면서 신기하기도 했는데, 완성된 버전을 보고 감탄하게 됐다. 감독님이 워낙 디테일하신 분이어서 작품이 상상 그 이상으로 잘 나온 것 같다"고 말했다. 이어 "이번에 액션과 오컬트, 사극 등 처음 도전해 본 장르가 많다 보니 현장에서도 많은 걸 배웠다"고 전했다.

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특히 첫 사극에 도전한 만큼, 일부 네티즌들은 노윤서의 대사 톤에 아쉬움을 드러내기도 했다. 이에 그는 "도전적인 마음으로 임하다 보니 부담감도 있었던 게 사실이다. 작품이 공개되고 나서 시청자 분들의 반응에 귀 기울였다. 또 모든 배우들이 자신의 연기에 아쉬움을 갖게 되지 않나. 저 역시 사극에 처음으로 도전하다 보니 아쉬운 마음이 들었다. 앞으로 더 노력을 해야겠다고 생각했고, 부족한 부분을 지적을 해주셔서 감사하다. 어찌 보면 많은 분들께서 작품에 관심을 갖고 지켜봐 주신 거 아닌가. 그만큼 제가 더 잘해보겠다"고 당차게 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com