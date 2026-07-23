[인터뷰②] '동궁' 노윤서 "조승우 선배=장난꾸러기…촬영장서 에스파→뉴진스 춤 추셔"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 노윤서가 대선배 조승우와 함께 했던 '동궁' 촬영 비화를 공개했다.

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노윤서는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "선배가 현장에서도 장난꾸러기셨다"며 "저와 함께 걸그룹 춤도 추셨다"라고 했다.

17일 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기로, '악마판사', '붉은 달 푸른 해'의 최정규 감독과 '불가살', '손 the guest'의 권소라·서재원 작가가 의기투합했다. 노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 변신했다.

노윤서는 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "점점 촬영할수록 캐릭터와 동화되어 감정 표현이 훨씬 잘 됐다. 현장에서도 주혁 선배와 승우 선배의 에너지를 받았고, 연기 조언을 얻으면서 감을 찾았다. 구천이와는 일상적인 대화가 많아서 사극 톤보단 케미에 집중하려고 했다"고 말했다.

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이어 구천을 연기한 남주혁과의 호흡에 대해 "너무 든든했다. 액션 신에서도 구천이와 생강이가 티키타카 케미를 선보여야 했는데, 합이 척척 맞았다. 선배는 이미 많은 경험을 해보시지 않았나. 제가 먼저 '이렇게 해보는 건 어떨까요?'라고 아이디어를 제안하면, 선배도 똑같은 말을 해주셨다"고 만족감을 표했다.

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극 중 구천과 생강의 흥미로운 관계에 대해서도 이야기했다. 노윤서는 "서로 스킨십은 손 잡기와 포옹하는 정도로만 하는 게 좋겠다고 생각했다. 굳이 사랑과 우정을 나눌 필요가 없겠더라. 생강이와 구천이를 연기할 땐 감정을 명칭 하기보단, 서로를 생각하는 마음에 더 치중하려고 했다. 저는 둘의 사이를 전우애라고 생각하지만, 시청자 분들이 보시고 판단해 주셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다.

왕 역을 맡았던 조승우에 대해선 "마냥 멀게만 느껴지셨는데, 그런 거 없이 장난을 많이 쳐주셔서 감사했다. 선배의 에너지를 받았기 때문에 제가 생강으로 보일 수밖에 없었다. 선배를 보면서 '아 왜 난 저렇게까지 생각을 못했지?' 싶었다"고 감탄을 표했다. 이어 "현장에서도 정말 장난꾸러기셨다. 뉴진스의 '하입보이'나 에스파의 '위플래시' 춤을 추셔서 저도 따라췄다"며 "선배가 책상에 끼우는 선풍기를 현장에 가져오셨었는데, 제가 너무 멋지다고 말씀드리니까 똑같은 제품을 선물해 주셨다. 잔망루피 스티커에 '생강'이라고 이름을 써 주셔서 감사했다"고 인사를 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com