SON과 라커룸에서 대충돌! 우리 사이좋아요 "WELCOME SON" 손…

[스포츠조선 이현석 기자]위고 요리스가 손흥민의 LA FC 이적을 도왔다.
손흥민은 당초 사우디아라비아 등 여러 지역의 구애를 받았으나, 그중 LA행을 결정했다. 이번 입단 기자회견에서도 손흥민은 "꿈이 이루어졌다. LA는 엄청난 도시다. 나를 데려오기 위해 노력한 여러 구단주들에게도 감사하다. LA FC가 첫번째 옵션은 아니었지만, 시즌 끝난 종료 후 첫 통화로 내 마음을 바꿨다. 어디로 가야하는지 나에게 비전을 보여줬고, 결국 여기에 왔다. 행복하다"고 밝혔다.
손흥민은 토트넘 입단 당시였던 2015년부터 요리스와 함께 토트넘에서 뛰었다. 2023년 요리스가 뛰기 전까지 함께 했다. 요리스 이후 정식 주장으로서 완장을 이어받은 것도 손흥민이다. 다만 둘 사이는 과거 언쟁으로도 화제가 되기도 했다. 한때 토트넘에서 손흥민과 라커룸에서 언쟁을 충돌하며 몸싸움을 벌이기 직전까지 가는 등 갈등도 겪기도 했지만, 손흥민과 오랜 시간 함께 한 동료이기도 하다.
LA로 향한 손흥민이 옛 동료와 만나며, 새로운 도전에 나선다. 새로운 팀에 적응하는 손흥민에게 요리스는 큰 힘이 될 전망이다. 손흥민도 " 우리는 그간 좋은 관계를 유지해왔다. 다시 만나서 기쁘다. 주장"이라며 인사를 전했다.
