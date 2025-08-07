스포츠조선

美 정치인 충격 망언! 손흥민 미국 귀화→월드컵 우승…LAFC 알고보니 축구에 1도 관심 없는 도시였나

기사입력 2025-08-08 05:36


[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 입단식과 관련해 미국 정치인의 말실수가 논란이 되고 있다. 지역 의원이 축구를 전혀 모르는 듯한 발언을 하면서 로스앤젤레스라는 도시가 축구에 관심이 있는지에 대해서도 의문이 생기고 있다.

영국 데일리메일은 7일(한국시각) "헤서 허트 민주당 소속 로스앤젤레스 시의원이 손흥민에게 '미국을 월드컵 우승으로 이끌어달라'는 말실수를 해 논란"이라고 보도했다.

이날 열린 손흥민의 LAFC(로스앤젤레스 FC) 입단 기자회견에서 히트 의원은 "LAFC가 정말 현명한 선택을 했지 않나? 부담 주는 건 아니지만, 월드컵이 열리면 미국이 우승하길 기대한다"라며 "그래서 우리가 당신이 그것을 이루는 것을 응원하러 여기에 왔다"라고 말했다.


이 발언은 통역을 통해 손흥민에게 전달됐고, 손흥민은 웃으며 넘어갔지만 모든 이들이 이를 너그럽게 받아들이지는 않았다.

필라델피아 유니언 담당 기자 호세 로베르토 누녜스는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "로스앤젤레스 시의원 헤서 허트는 정말 최악의 실수를 저질렀다. 손흥민에게 말이다"라고 말했다.

내년 열릴 2026 북중미 월드컵은 주로 미국에서 개최된다. 손흥민은 대한민국 대표로 월드컵에 출전한다. 허트 시의원의 발언은 손흥민이 미국으로 귀화해야지만 가능한 스토리다.

매체는 "허트 시의원은 자국 도시 LA에 손흥민처럼 뛰어난 선수를 영입하게 된 데 대한 과도한 흥분을 드러낸 것으로 보이나, 월드컵 시스템에 대한 이해 부족을 여실히 드러낸 셈이 됐다"라고 비판했다.


헤서 허트 시의원. 사진=LA타임즈
허트 시의원은 끝으로 손흥민 영입에 대한 감사 인사를 전했다. "우리 도시 LA에 오신 것을 환영합니다. 아름다운 도시, 우리가 사랑하는 터전. 당신의 미소와 재능, 문화까지 함께 LAFC로 가져와 줘서 감사하다"라고 말했다.


데일리 메일 측은 허트 시의원의 발언과 관련해 해명을 요청했지만, 공식적인 답변은 아직 오지 않은 상태라고 했다.

매체는 미국에서 손흥민과 유사하게 스타플레이어들에게 실언하는 사례가 반복되고 있다고 주장했다.

데일리메일은 "지난 2014년 독일 대표팀의 월드컵 우승 주역이었던 바스티안 슈바인슈타이거도 2017년 시카고 파이어에 입단하며 '미국에 월드컵 우승을 안겨줄 수 있겠냐' 는 질문을 받은 바 있다"라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

