스포츠조선

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전 2-1 승리...올 시즌 리그 최다 5연승도 성공

최종수정 2025-08-08 21:36

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…

[스포츠조선 이현석 기자]전북현대가 FC안양을 꺾고 리그 21경기 무패 행진을 달렸다.

전북은 8일 전주월드컵경기장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드 경기에서 2대1로 승리했다.

전북(승점 57)은 이번 승리로 무려 리그 21경기 연속 무패 행진, 올 시즌 리그 최다 연승인 5연승으로 선두 자리를 공고히 했다. 안양(승점 27)은 전북전 패배로 두 경기 연속 패배를 기록하며 11위에 머무르게 됐다.

거스 포옛 전북 감독은 4-3-3 포메이션을 택했다. 최전방에 전진우, 콤파뇨, 송민규, 중원은 강상윤, 김진규, 박진섭이 자리했다. 수비진은 김태환, 홍종호, 김영빈, 김태현이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근이 꼈다.

유병훈 안양 감독은 3-5-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 모따와 마테우스, 중원은 최성범, 채현우, 김정현이 구축했다. 윙백은 김동진, 이태희, 스리백은 토마스, 권경원, 이창용이 자리했다. 골문은 김다솔이 지켰다.


[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…
전북이 먼저 기회를 잡았다. 다만 김다솔 앞에서 번번히 막혔다. 전반 7분 김정현이 박스 근처에서 놓친 공을 콤파뇨가 잡았다. 콤파뇨는 박스 안에서 오른발 슛을 시도했다. 김다솔의 선방에 걸렸다. 이어진 코너킥 공격 과정에서 올라온 크로스를 홍정호가 문전에서 헤더로 마무리했으나 다시 한번 몸을 날리 김다솔에게 걸리며 아쉬움을 삼켰다. 전복은 공세를 이어갔다. 전반 12분 콤파뇨의 패스를 받은 송민규의 페널티 지역 슈팅도 김다솔을 넘지 못했다.

안양도 조금씩 반격에 나섰다. 전반 15분 모따와의 연계를 통해 전북 페널티박스 아크 정면까지 전진한 마테우스는 오른발 중거리 슛을 시도했다. 공은 골대 상단을 강하게 때리고 골라인을 벗어났다. 전반 18분에는 채현우가 페널티 지역 우측에서 직접 돌파 이후 슈팅으로 연결했으나, 골대 밖으로 향했다.

전북이 선제골을 터트렸다. 주장 박잔섭이 나섰다. 전반 22분 박진섭은 페널티박스 아크 먼 지역에서 공간이 생기자 오른발로 강력한 중거리 슛을 시도했다. 공은 그대로 안양 골문 구석에 꽂혔다.


전북은 격차를 벌리기 위해 전반 막판까지 꾸준히 공격을 이어갔다. 전반 42분 김진규가 페널티박스 아크 부근에서 시도한 슈팅은 골대 옆으로 향했다. 전반은 전북의 1-0 리드로 마무리됐다.


[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…

[K리그1 리뷰]'21경기 무패, 미친 질주'...'선두' 전북, 안양전…
후반에도 전북이 먼저 기회를 노렸다. 후반 16분 이승우가 박스 안에서 슈팅을 시도했으나, 높게 뜨고 말았다. 후반 18분 김태현의 크로스를 헤더로 마무리한 전진우의 시도도 골대를 벗어났다.

안양이 경기 균형을 맞췄다. 후반 30분 측면에서 야고의 크로스가 문전으로 올라왔고, 토마스가 이를 헤더로 마무리하며 경기를 원점으로 돌렸다.

안양은 경기를 뒤집기 위해 분전했다. 후반 35분 유키치가 좌측 돌파 이후 시도한 슈팅이 골대를 강하게 때리고 다시 나왔다. 후반 36분에는 송범근이 나온 타이밍을 이용한 야고의 공격도 골대를 때리며 아쉬움을 삼켰다.

안양의 공격에 밀린 전북, 하지만 해결사 이승우가 나섰다. 후반 44분 박스 안으로 올라온 크로스가를 티아고가 건드린 후 이 공이 김다솔 골키퍼를 맞자, 이승우가 재차 밀어넣으며 골망을 흔들었다.

이후 안양이 다시 동점골을 위해 기회를 노렸지만, 경기는 전북의 2대1 승리로 마무리됐다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

"정동원, 부캐 JD1으로 15억 손해" 박진영 팩폭에 좌절 ('집대성')

3.

솔비, 결혼 선언 "1년 안에 출산 후 결혼, 냉동 난자 2년 남아"

4.

샘 해밍턴, 두 子 2개국어 교육법 "어렸을 땐 한국어만, 지금은 영어로만 대화"

5.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"롤모델 호날두" 손흥민, 메시 때문에 MLS 이적했나? "메시 업적, 내 마음 바꿨다"

2.

1차전 총력전 선언! 김경문 한화 감독 → "첫 경기 모든 힘을 다 부어야겠지"

3.

한화 '깜짝 선발' 취소! → 김경문 감독 "3이닝 정도 던질 깜짝 선발 생각했었는데 그냥 선발투수가 나갈 것"

4.

'충격의 3번째 햄스트링' 이범호 감독 "시즌아웃이라고 봐야...우리도, 김도영도 답답하다" [창원 현장]

5.

한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 라인업 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"롤모델 호날두" 손흥민, 메시 때문에 MLS 이적했나? "메시 업적, 내 마음 바꿨다"

2.

1차전 총력전 선언! 김경문 한화 감독 → "첫 경기 모든 힘을 다 부어야겠지"

3.

한화 '깜짝 선발' 취소! → 김경문 감독 "3이닝 정도 던질 깜짝 선발 생각했었는데 그냥 선발투수가 나갈 것"

4.

'충격의 3번째 햄스트링' 이범호 감독 "시즌아웃이라고 봐야...우리도, 김도영도 답답하다" [창원 현장]

5.

한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 라인업 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.